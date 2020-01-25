Витаутас Ландсбергис рассказал о внутренних врагах Литвы, с которыми не воюют

Почетный председатель Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО - ХДЛ) Витаутас Ландсбергис рассмотрел ситуацию в мире и в Литве во время партийной конференции в пятницу.

Патриарх консерваторов определил ситуацию в мире с точки зрения смешения универсальных ценностей и здравого смысла. Он начал свое выступление с обсуждения международной ситуации и импичмента президента США Дональда Трампа. Это утверждение также может быть использовано для вывода оценки главы США и самих США, которые отличаются.

"Происходит впечатляющий процесс президентской ответственности с авторитарными наклонностями. Импичмент - своим чередом, но я думаю, что речь идет о подотчетности и ответственности президента.

Тот факт, что это может произойти, является положительным моментом. Это все еще свидетельствует об основах демократии в Соединенных Штатах. Возможно, это пройдет без окончательных последствий для нынешнего института, но проверка демократических процессов уже началась", - сказал В. Ландсбергис.

По словам почетного председателя СО - ХДЛ, совсем противоположное - авторитарная или даже полутоталитарная ситуация в России.

"Там есть новости, которые, возможно, даже люди Кремля не понимают. Это горстка русских правителей, брошенных для общего потребления и рассмотрения. Большое бюро коррумпированных акул разрывает свою напряженность, противоречия и ищет способы обойти стагнацию власти на некоторое, если не на бесконечное время", - сказал В. Ландсбергис.

По его словам, сами российские политологи считают мошенничеством повторное подтверждение командующего.

"Великая загадка - почему так рано? То, что происходит в России, сигнализирует о том, что там тоже произошли изменения, и, как всегда в России, предпринимаются попытки управлять этими изменениями с помощью какого-либо нисходящего проекта", - сказал В. Ландсбергис.

В Европе он видел большую склонность к разделению, чем раньше, не только внутри отдельных государств-членов, но и внутри ЕС.

"Наступают атлантические сепаратистские настроения - как Европа может стоять на месте или даже яростно против США? Жизненно важные проблемы, такие как защита, кажутся забытыми. Это не совсем реальное отвлечение, желание показать свою индивидуальность.

Есть те, кто призывает Европу быть независимой. Мало кто говорит, что Европа должна быть независимой от России. Зависимость от России становится даже модной, а независимость от США - такое веяние моды", - сказал В. Ландсбергис.

Ландсбергис: Такой ситуации в Литве не было давно

В Литве патриарх консерваторов увидел кризис власти, который проявился как разобщенность власти.

№Прошло не так много времени с тех пор, как все уровни власти находились в состоянии войны друг с другом, и, как ни странно, соперничество второстепенно, иногда из-за мелочей. Основные опасности и угрозы не рассматриваются.

Это означает потерю времени, потерянное время для реформ и консолидации. Кажется, что нашим недругам навязывается старый метод: пусть они занимаются ерундой. И мы с большим желанием этим занимаемся", - сказал В. Ландсбергис.

По его словам, в Литве проявляйся целевой кризис. В. Ландсбергис считал, что, возможно, такой целью может быть стремление поддерживать, укреплять и служить международной демократии.

№У Литвы есть опыт, багаж, с которым может приходить много куда и делиться миссией примирения или миссией возвышения ценных вещей. (…) Литве нужна идеологическая программа, чтобы быть видимой и уважаемой, чтобы ее слово могло быть значимым.

Когда высшие должностные лица говорят разными словами и смотрят друг на друга, (…) это ничего не добавляет Литве, только отнимает. Особенно странно выглядят нападки на президента", - сказал В. Ландсбергис.