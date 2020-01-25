В будущем вся Европа будет считать зарплату одинаково: какие изменения это принесет в Литву

Расчет минимальной заработной платы во всех европейских странах должен основываться на одних и тех же критериях. Эта концепция была недавно высказана главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Лейен. Пресс-секретарь профсоюза Инга Ругинене, которая говорила с DELFI на дебатах в ЕС, сказала, что это поможет Литве найти решение для повышения заработной платы, но работодатели говорят, что общая система нанесет значительный ущерб и еще больше поощрит эмиграцию.

Жигимантас Маурикас, главный экономист банка Luminor, Инга Ругинене, президент Конфедерации профсоюзов, и Данас Арлаускас, генеральный директор Конфедерации работодателей, рассказали о том, что такое решение принесет в Литву и будет ли эта идея реализована на самом деле.

Пытаются придти к единой методике

Экономист Ж. Маурицас в начале передачи объяснил, что идея, предложенная ЕК сегодня, заключается в том, что работающий человек должен получать по крайней мере доход, который, исключив налоги, превышал бы границу риска бедности, т.е. 60 процентов от среднего среднего заработка.

"Я согласен с большей частью этого", - заявил он.

В целом, председатель профсоюза И. Ругинене заявила, что профсоюз выступил с инициативой по единому расчету минимальной месячной (ММЗ) заработной платы во всех странах Европейского союза (ЕС) некоторое время назад.

"Мы, вместе с Европейской конфедерацией профсоюзов, работаем уже много лет, и рады, сейчас в ЕК такое правительство, которое услышало, что мы хотели сказать", - сказала она.

Хотя Ж. Маурицас сказал, что ММЗ предлагается рассчитывать по медиане СЗП (средней заработной платы), И. Ругинене объяснила, что профсоюзы Литвы основаны на Европейской социальной хартии, которая гласит, что ММЗ в отдельных европейских странах должна составлять 60 процентов от СЗП этой страны.

"Мы требуем, чтобы во всех странах ЕС был метод расчета ММЗ, чтобы ММЗ составляло 60 процентов от СЗП этой страны. Здесь также следует подчеркнуть, что речь идет не об одном и том же числовом выражении во всех странах ЕС, а об одном и том же методе определения", - подчеркнула она.

Экономист Ж. Маурицас, говоря о расчете ММЗ из СЗП, утверждал, что это может быть неправильно.

"Поскольку, принимая средний показатель Организации экономического сотрудничества и развития, отношение ММЗ к СЗП составляет 40%, поэтому, если бы мы подняли его до 60%, это означало бы, что нам придется повысить ММЗ в среднем на 50%, что является весьма утопическим вариантом", - сказал он и также рассчитал, что если ММЗ рассчитывается как 60 процентов от медианы СЗП, то минимальная заработная плата в Литве составит 650 евро на бумаге (сейчас 607 евро на бумаге), а если 60% от СЗП - 790 евро.

Он также заверил, что сегодня Литва выглядит неплохо с точки зрения минимальной заработной платы от СЗП в Европе, поскольку профсоюз договорился с работодателями, что на ММЗ будет приходиться 45-50% от СЗП. В настоящее время на ММЗ приходится около 47 процентов от СЗП.

Представили свое предложение

Сегодня та же методика расчета ММЗ обсуждается в ЕК. Также ведутся споры о том, должна ли директива носить рекомендательный или обязательный характер.

Однако именно поэтому у профсоюзов и работодателей разные взгляды.

По словам И. Ругинене, профсоюзы отдают приоритет отраслевым соглашениям и хотели бы договориться о ММЗ с работодателями, однако до тех пор, пока такая возможность не существует, их целью является обязательное выполнение такой директивы в ЕС.

"Мы не можем просто сидеть сложа руки и ничего не делать, кормить людей обещаниями и вообще не поднимать ММЗ. Для того, чтобы Литва не стояла на месте, а зарплаты росли по мере роста экономики, нет других инструментов, кроме ЕС и обязательного указания, правительства и обязательного указания", - сказала она.

По мнению Д. Арлаускаса, проблема должна решаться в два этапа.

"Повышение ММЗ в Литве насмешливо, потому что на самом деле это не работает. Мы говорим, что ЕС должен согласовать почасовую ставку и привязать ее к СЗП. Тогда не придется сражаться", - предложил директор Конфедерации работодателей.