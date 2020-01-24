Экстремальная зима в Литве: синоптик осторожно прогнозировала, сколько это будет длиться

В передаче "День на DELFI" синоптик Изольда Марцинонене поделилась прогнозом на ближайшие несколько дней и заметила, что погода стоит необычно теплая.

"Погода в пятницу сырая, пахнущая по-осеннему или по-весеннему. Температура около 3 градусов тепла. Похоже, ничего пока не изменится, ночью ждет дождь. В субботу в Вильнюсе будет облачно, в Жемайтии возможно выглянет солнце, температура будет колебаться в пределах 2-6 градусов тепла", – сказала синоптик.

По ее словам, погода в январе в этом году необычная.

"На самом деле стоит экстремально теплая погода. Первая и вторая декада бьют рекорды, наверное, и вся эта зима, а половина ее уже прошла, одна из самых теплых", – сказала она.

"Установилась погода нехарактерная для января. Наверное, каждый может сказать, что теплее нормы, количество осадков выше обычного. Эта грязь, облачность очень утомляют, хочется солнца, а снег дал бы больше света", – сказала собеседница.

В ночь на субботу особых осадков не ожидается. Местами прогнозируют туман. Будет дуть сильный ветер. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На востоке местами возможен гололед. В субботу днем небольшой дождь пройдет в основном на западе, морось. В утренние часы туман и гололед. Днем будет 2–6 градусов тепла.

"До середины февраля длительных холодных периодов не будет", – сказала Марцинонене.

25 января по календарю – середина зимы в наших краях. Говорят, что в этот день в своей норе просыпается барсук и выглядывает наружу.

"Барсук мне прошептал, что если солнце светит - он выглядывает и выходит из норы. А если пугается своей тени, возвращается в нору и спит дальше, а зима продолжится и будет долгой. Если будет пасмурно, он выйдет, погуляет и поймет, что весна не за горами", – сказала синоптик.

По ее слова, зимы не было и, похоже, уже не будет.

"Могу подтвердить - зимы не было. Похоже, ее и не будет. У нас будет одна из самых теплых зим после 1961 года. Была теплой зима 2007-2008 гг., но 10 лет назад была и экстремально холодная зима", – напомнила Марцинонене.

"Я не специалист по флоре, думаю, растения как-то приспосабливаются, главное, чтобы зима не наступила в марте-апреле", – продолжила она.