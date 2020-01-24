Ветеринарная служба поверила рыбу в Куршском заливе: есть можно

В пятницу Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы (ГПВСЛ) сообщила, что рыба в Куршском заливе не была загрязнена в связи со сбросом промышленных стоков с картонной фабрики Grigeo Klaipeda.

"Результаты исследования соответствовали нормам правовых актов. Не установлено загрязнений, превышающих самую высокую допустимую норму", – сообщила BNS пресс-секретарь службы Юргита Савицкайте.

По ее словам, специалисты исследовали рыбу, в Куршском заливе и в находящихся рядом водоемах.

Были проверены образцы судака, плотвы, сырти и леща.

Эта проверка была проведена после того, как правоохрана заявила о досудебном расследовании в отношении Grigeo Klaipeda в связи с имевшими место загрязняющими выбросами в Куршский залив.

Подозрения в этом расследовании предъявлены Grigeo Klaipeda как юридическому лицу и трем работникам фабрики.

Глава группы Grigeo, в которую входит фабрика, и крупнейший ее акционер Гинтаутас Пангонис ранее заявлял, что неочищенные стоки спускались через аварийную трубу. Он отметил, что не располагает данными о том, как часто это делалось.