Еще один литовский эмигрант получил штраф за неявку в военкомат

Молодому человеку, который был призван в Литовскую армию и не явился в военкомат, был назначен штраф в размере 1000 евро, сообщил 24 января Паневежский участковый суд.

25-летний молодой человек декларировал место жительства в Йонишкеляй. Он уверяет, что живет в Норвегии. Молодой человек знал о том, что попал в списки призывников, но не явился в военкомат.

"Он не представил документы и в назначенное время не явился в Биржайское отделение Каунасского военкомата, поэтому сначала получил штраф в размере 15 евро", – сказано в пресс-релизе суда.

По данным суда, молодой человек своевременно не явился и на медкомиссию, поэтому получил еще один штраф - 60 евро.

"Он не заплатил штраф и не явился на заседание медицинской комиссии", – указал суд.

Согласно материалам дела, обвиняемый свою вину полностью признал и указал, что не являлся на комиссию и в военкомат, потому что не хотел лишиться хорошо оплачиваемой работы в Норвегии.

Суд назначил ему штраф в размере 1500 евро, однако поскольку молодой человек свою вину признал, штраф был уменьшен на 1/3 – до 1000 евро.

Если он не заплатит штраф в установленный срок, то эти деньги с него взыщут в принудительном порядке.