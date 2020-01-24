Жители Литвы ошарашены: за окном – весна, а отопление стоит как в морозы специалисты говорят, что отопление подешевело

Некоторые читатели портала DELFI были удивлены счетами за отопление за декабрь. Они надеялись, что месяц был теплым, значит и счета будут небольшими, однако некоторые убедились, что платить пришлось дороже. Однако специалисты уверяют, что отопление в Литве подешевело: за год с декабря 2018 г. по декабрь 2019 г. отопление в Литве подешевело на 13,2%, а счета за декабрь должны были быть на 20-24% меньше, чем в 2018 году.

Житель Вильнюсского района, который живет в квартире площадью 40 кв. м. за декабрь получил счет 75 евро, и это при том, что в декабре лишь несколько ночей температура опускалась ниже 0.

"У нас что, золотое биотопливо? Даже боюсь подумать, каким был бы счет, если бы наступили 20-градусные морозы", – удивлялся он.

На большие счета жаловался и житель Каунаса. "Морозов нет, а счета как при -10. За декабрь за квартиру 45 кв. м в нериновированном доме – 99,12 евро", – удивлялся он.

Правда, не все жаловались на высокие цены.

Котрина из Вильнюса сказала, что за нереновированную квартиру площадью 63 кв. м в старом доме за декабрь 2018 г. заплатила 89,12 евро, а за декабрь 2019 г. - 62,95 евро.

Аделе из Расейняй тоже сказала, что отопление в этом году ей стоило дешевле.

"Дом 1977 г., 45 кв. м, нереновированный. За декабрь 2019 г. заплатили 35, а 2018 г. – 50 евро", – сравнила она.

Старший специалист Литовской ассоциации поставщиков тепла Рамуне Гурклене сказала DELFI, что в этом сезоне жители должны были получить небольшие счета, поскольку было тепло, было дешевле биотопливо.

"Цены снизились потому, что биотопливо подешевело почти на треть. За ноябрь счета должны были быть на 24% меньше", – заверила она.

Она сказала, что повлияла и теплая погода в декабре - было на 4 градуса теплее, чем в декабре 2018 года.

Больше всего цена на отопление снизилась в Бирштонасе (25%), Вилкавишкисе, Мажейкяй (18%), Вильнюсе, Кайшядорисе, Шилуте (16%).

Правда, по словам Гурклене, большое влияние имели и энергетические качества конкретного дома. В хороших, герметичных домах цены на отопление не кусаются.

Представитель "Вильнюсских отопительных сетей" (VŠT) Айдас Пранинскас заметил, что счета за декабрь 2018 г. и за декабрь 2019 г. сильно отличаются.

"Это обусловлено двумя факторами: средней температурой и изменением цены на биотопливо", – сказал он.

Пранинскас отметил: "Из представленных данных видно, что потребность в тепле снизилась на 19%. Это соответствует изменению температуры. Если предположить, что в квартирах поддерживают температуру 18°C, то так и получается ((3,5°C /(18°C – (-1,5°C))×100 равно 18%", – сказал он и подчеркнул, что это данные для Вильнюса, а не средние данные по Литве. Он также отметил, что отопление в Вильнюсе сейчас дешевле, чем в других городах страны.

„Mūsų generalinio direktoriaus Gerimanto Bakano teigimu, tokią situaciją iš esmės lėmė Vilniaus šilumos tinklų itin sklandus ir efektyvus biokuro pirkimo organizavimas. Artimiausiais mėnesiais tokia tendencija turėtų išlikti, tačiau žvelgiant į tolimesnę metų eigą, brangstant biokurui, brangtų ir šilumos kaina“, – sakė jis.