Гражданин России за контрабанду сигарет в Литве лишился автовоза и машин на сумму 215 000 евро

Криминалисты литовской таможни 21 января задержали в Вилкавишкском районе контрабанду сигарет. Нелегальное курево вез гражданин России. Он пытался подкупить таможенников, предлагал 1000 евро, поэтому ему грозит ответственность за контрабанду и попытку подкупа должностных лиц.

21 января, в 19 ч., на магистральной дороге A7 (Кибартай–Мариямполе), за Вилкавишкисом, таможенники заметили на стоянке автовоз Mercedes Benz с грузом: 5 автомобилями Mercedes Benz и 1 автомобилем Škoda Rapid.

Внимание таможенников привлек человек, который что-то делал с одним из автомобилей, поэтому ему решили помочь. Однако, когда таможенники подъехали, они заметили, что из автовоза торчат мешки с контрабандными сигаретами.

Когда таможенники предложили поехать в Кибартай и там детально осмотреть автомобили, гражданин России С.Г. пытался окупиться, давал таможенникам 950 евро и 138 долларов США. Водителю напомнили о том, что за это грозит уголовная ответственность. Автомобили проверили в Кибартай.

В конструкциях автовоза нашли 3700 пачек белорусских сигарет NZ Gold и Minsk Superslims стоимостью около 13 000 евро.

Выяснилось, что делал водитель на стоянке - поскольку часть коробок с сигаретами промокла и порвалась, он решил переместить их в более безопасное место.

С.Г. вез автомобили из Москвы через Беларусь в Калининградскую область. Водителя задержали на двое суток, задержан и контрабандный груз, автовоз и 6 автомобилей (стоимость авто – 215 000 евро).

Начато расследование.