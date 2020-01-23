В Вильнюсе установлен еще один случай загрязнения

Работники компании Vilniaus vandenys с приставом 23 января установили еще один случай сброса измельченного пластика в канализацию.

Компания сообщила, что случай загрязнения был установлен в колодце на перекрестке проспекта Саванорю и ул. Лепснос в Нижних Панеряй.

"Мы считаем, что компания (или компании) так могут избавляться от отходов, после того как инспекторы сообщили о грядущих проверках. Кроме того, вероятно, что от пластика избавляются потому, что Малайзия отказалась принять и даже вернула контейнеры с пластиком", – сообщила компания.

Vilniaus vandenys указала, что для того, чтобы не допустить попадание пластика в реку, был изменен технологический процесс.

"Мы замедлили его и большую часть пластика собираем вместе с жиром. Измельченные частички пластика мы собираем с помощью мелких фильтров. Очистку стоков не останавливают, оборудование работает без сбоев", – уверяют представители компании.

Вице-мэр Вильнюса Владас Бенкунскас сообщил, что пластик обнаружен на улице Лепснос, где находится много промышленных компаний.

Напомним, что представители организации "Дневник лосося" (Lašišos dienoraštis) в минувшее воскресенье распространил видео, на котором видно, что из трубы Vilniaus vandenys в Нерис течет загрязненная вода.