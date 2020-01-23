Гражданин Узбекистана "оделся" в фольгу, чтобы литовские пограничники его не заметили

В Друскининкайской мэрии пограничники выследили гражданина Узбекистана, который незаконно перешел границу со стороны Беларуси. В подкладке его одежды была вшита фольга. Иностранец надеялся, что благодаря этому его не заметят видеокамеры.

22 января сотрудники Друскининкайской заставы благодаря системе видеонабюдения заметили подозрительного мужчину. На нем была одежда защитного цвета. Он незаконно перешел границу Литвы со стороны Беларуси у деревни Латяжерис.

На литовской стороне была оборудованная контрольная зона для определения следов. Нарушитель перешел ее, идя спиной и поспешил в глубь территории Литвы. Идя задом наперед нарушители обычно надеются ввести пограничников в заблуждение, будто бы границу переходили с территории Литвы.

На место происшествия выехали пограничники, включая кинолога с бельгийской овчаркой Моной. Собака быстро взяла след. Под лапником она показала место, где была спрятана одежда и ботинки нарушителя. Позже выяснилось, что нарушитель переоделся в другую одежду, которая была у него в сумке.

Кинолог с собакой поспешил вперед. В это время пограничники заметили мужчину, который шел со стороны Беларуси. Это оказался нарушитель. Он был задержан.

Выяснилось, что это 37-летний гражданин Узбекистана. Начато расследование по факту незаконного пересечения границы. Нарушителю грозит штраф, арест или лишение свободы сроком до 2 лет. Он был задержан.

Выяснилось, что в одежде, в которой мужчина перешел границу, под подкладкой была фольга. Так гражданин Узбекистана надеялся избежать камер, реагирующих на тепло.

С 2000 года Литва стала устанавливать на границе с Беларусью камеры тепловизорами. Нарушители границы предполагают, что фольга помогает им стать незаметными для таких камер.