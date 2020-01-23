Литовское государство сделало информацию открытой: доходы и расходы страны – как на ладони

С 23 января в открытом доступе появились все данные государственного сектора Литвы. На сайте Lietuvosfinansai.lt будут публиковать систематизированные и подробные данные о выполнении бюджета и финансовые отчеты: от данных государства, муниципалитетов и фондов до подробных данных отдельных бюджетных учреждений.

На пресс-конференции, организованной Минфином, министр Вилюс Шапока сказал, что представленные данные можно будет анализировать в разных ключах.

"Мы создали портал Atviri Lietuvos finansai и на нем каждый гражданин сможет участвовать в прозрачном управлении госсредствами. На портале представлены все общие данные по госфинансам, а также данные о конкретных ведомствах. Подробно представлено большое количество информации, можно анализировать ее в разных ключах. Данные будут периодически обновляться", – сказал министр.

Он также сказал, что цель такого сайта – повышение прозрачности, а также снижение уровня коррупции.

"Это не окончательная версия, это пилотный проект. Мы призываем выступать с предложениями и замечаниями", – сказал Шапока и подчеркнул, что Литва, осуществив этот проект, стала лидером не только в регионе, но и во всем мире, поскольку представила большое количество данных.

В первичной версии Atviri Lietuvos finansai можно найти финансовые отчеты 3563 государственных субъектов, 479 государственных бюджетных учреждений, среди них – почти 291 000 платежей и больше 13 000 поставщиков товаров и услуг, а также информация всех муниципалитетов, "Содры".

В будущем систему планируют пополнить статистическими, макроэкономическими, демографическими данными, данными о количестве работников госсектора и госслужбы и др.

"Мы надеемся, что это будет хороший пример открытости данных не только в Литве, но и за ее пределами, и что мы не остановимся на этом этапе и усовершенствуем возможности прозрачности госфинансов", – сказал директор Службы спецрасследований Жидрунас Барткус.

Стоимость проекта – 580 000 евро. Из них 493 000 евро – деньги Евросоюза.