Новые правила в Литве действуют давно, но водители еще их не усвоили

Несмотря на то, что некоторые муниципалитеты в Литве решили вернуть таблички с зелеными стрелками, на многих перекрестках все останется, как есть – там уже появились светофоры с дополнительными секциями. Страховщики отмечают интересную тенденцию – в часы пик у новых светофоров стоят заторы - даже тогда, когда, по правилам, можно ехать.

"Мы получили информацию от клиентов и стали наблюдать за движением на некоторых перекрестках в Вильнюсе. Ситуация удивила. Когда горит зеленая стрелка, разрешающая поворот направо - проблем нет, водители едут направо. Но когда загорается основной зеленый, часть тех, кому надо поворачивать направо, стоят и ждут появления стрелки. Между тем по Правилам дорожного движения (ПДД) они могут ехать, пропустив пешеходов и велосипедистов", – сказал эксперт страховой компании BTA Андрюс Жюкялис.

По его словам, из-за этого в крупных городах в часы пик формируются заторы, которые могли бы и не появиться, если бы водители ездили по правилам.

Жюкялис считает, что это свидетельствует о том, что новшество было введено в спешке, водители не успели с ним ознакомиться.

"В течение нескольких лет шла подготовка к отказу от табличек с зелеными стрелками, в это время можно было информировать общество о новых способах регулирования. Все новшества действуют с 1 ноября, а оборудуют светофоры только сейчас – понятное дело, что часть водителей не успела ознакомиться с этими переменами. С другой стороны это показывает, что часть водителей подзабыли ПДД – всем участникам движения было бы полезно время от времени знакомиться с новшествами и повторят информацию", – сказал эксперт.

В Литве с 1 ноября 2019 года изменились ПДД, вместо табличек с зелеными стрелками, разрешающими поворот направо на красный свет, появились светофоры с дополнительными секциями поворота направо. На таких перекрестках поворот направо разрешен в трех случаях: если горит основной зеленый, в котором нет черных контурных стрелок, а дополнительная секция поворота направо не горит (надо пропустить пешеходов и велосипедистов), если горит основной зеленый и дополнительная секция и если горит красный и дополнительная секция направо.

Проведенное по заказу BTA компанией Spinter tyrimаi исследование показало, что 57% водителей считают, что отказ от табличек с зеленой стрелкой увеличит заторы, 53% – что это решение замедлит движение. Иного мнения придерживались соответственно 7% и 2% респондентов.