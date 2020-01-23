Он обсудил этот вопрос в Давосе с главой Pekao Мареком Луштыном, сообщил советник президента.

"Когда конкуренция снижается, растет маржа, и это неплохое время для прихода новых игроков. Мы представились и вызвали интерес", – сказа BNS в четверг в телефонном интервью из Давоса советник президента Симонас Крепшта.

По его словам, на встрече обсуждалась возможность посещения Литвы представителями Pekao для изучения рыночной ситуации.

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Литовский банковский сектор является одним из наиболее концентрированных в Евросоюзе – три крупнейших банка скандинавского капитала: Swedbank, SEB и Luminor занимают четыре пятых рынка.

Крупнейшим акционером Pekao является компания страховых и финансовых услуг PZU, которой в Литве уже принадлежит крупнейшая компания иных видов страхования, нежели страхования жизни Lietuvos draudimas и компания страхования жизни PZU Lietuva gyvybes draudimas.