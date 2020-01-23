Алитусский пожар: версии и шокирующие свидетельства

"Загрязнение было бы не таким масштабным, если бы резине дали просто сгореть, нежели при таком тушении, какое было", – сказал после пожара в Алитусе, на территории компании Ekologistika эксперт, который пожелал остаться анонимным. Пожарные-спасатели планируют обращаться в суд и требовать возмещения нанесенного здоровью ущерба.

Междутем представители Департамента пожарной безопасности и спасения и МВД говорят, что версии сейчас появляются разные, но никаких замечаний к руководителям работ у них нет, поскольку больше мощностей для тушения пожара использовать не могли.

Пожарные при тушении таких пожаров пользуются отработанной методикой.

"Дело в том, что цистерн должно было быть в 3 раза больше, если нужное количество не обеспечивается, то международная практика диктует такие действия - пожар не тушат, заботятся о безопасности жителей", – сказал эксперт.

Он согласился, что в первый день просто могли не видеть масштабы пожара, но на следующий день надо было включать здравомыслие, продумать план, сосчитать мощности.

"Хаос начался потому, что кто-то отошел в сторону, кто-то оставил мэрию разбираться одну, мэр начал метаться, ведь надо было защищать жителей", – сказал человек, ознакомившийся с ситуацией.

По его словам, если бы резину оставили гореть и не тушили, то все сгорело бы за 2-3 дня.

"Это было бы быстрее. Кроме того, во время тления выделяются более ядовитые вещества", – заметил собеседник.

"Пожарные тут ни причем, - сказал он. – Они пробыли в дыму 24 ч. Вопрос - почему руководство ничего не решало. Сосчитать потребности должен был глава штаба, или центр по управлению операцией, но он по сути не действовал".

Тушить пожар должны были 26 цистерн, а их было 11.

Глава профсоюза спасателей Саулюс Джяутас сказал, что самый большой вопрос в этом истории - кто вообще должен был руководить операцией.

По его словам, поскольку мощностей было недостаточно, находившиеся на месте происшествия пожарные работали на износ, работали по 24 ч., из-за этого сейчас у них начались проблемы со здоровьем (имеется в виду повышенное содержание тяжелых металлов в организме).

Обстоятельствами этого пожара интересовался и консерватор Лауринас Кащюнас.

"Я собрал информацию, поскольку я не мог понять, как Департамент пожарной безопасности может сам себя расследовать. Очень жаль, что не было экспертов извне. Из свидетельств и анализа мы видим, что на стратегическом уровне тушение пожара было плохо организовано", – сказал он.

По словам политика, согласно международной методике, мощностей должно было быть больше.

"Ответственность на себя должны взять ответственные лица департамента Г.Сакалинскас и М.Канапицкас. А также вице-министр внутренних дел Чесловас Мулма, который отвечает за гражданскую безопасность. Если министр не предпримет строгие меры, то ответственность ляжет на нее лично", – сказал Кащюнас.

Политик видит проблему в том, что бороться с пожаром один на один оставили Алитус.