Погода: осадки на время прекратятся

После необычной погоды в среду, когда местами гремел гром, в четверг особых сюрпризов не будет. Днем над Литвой распространится антициклон. Ожидаются прояснения.

В утренние часы будет немного ниже нуля, велика опасность гололеда. Во второй половине дня, начиная с западных районов, станет облачнее. На взморье вечером возможен небольшой дождь. Снова усилится ветер. Во второй половине дня на западе он станет порывистым, скорость ветра достигнет 15-18 м/с. Днем температура поднимется до 1-6 градусов тепла. Теплее всего будет на взморье - 5-6 градусов тепла, а на северо-востоке будет всего 1-2 градуса тепла.

В пятницу ночью над Литвой пройдут дождевые облака. Во многих районах ожидаются дожди, местами на востоке - мокрый снег. На западе будет дуть порывистый западный ветер. Местами порывы ветра достигнут 15-18 м/с. На юго-востоке будет чуть ниже нуля. В других районах 0-3, на взморье 4 градуса тепла.

В пятницу погода будет мрачной. Небо заволокут низкие облака, в некоторых районах ожидаются осадки. В основном это будет дождь, мокрый снег возможен лишь утром. По-прежнему будет дуть порывистый западный ветер. Местами его порывы достигнут 15-18 м/с. Воздух прогреется до 2-7 градусов тепла.