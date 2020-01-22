Задержанная за невыполнение требований полиции учитель обвинила стража порядка в дискриминации по национальному признаку

Учитель литовского языка Астра-Геновайте Астрауске, которая "прославилась" тем, что облила краской макет "Холма свободы", в начале января снова была задержана полицией. На этот раз на аллее Триколора за невыполнение законных требований полиции. В комиссариате она устроила настоящий скандал, а потом обвинила полицейских в насилии и дискриминации по национальному признаку. "Она, русская, видимо, ненавидит литовцев", – кричала в комиссариате Астрауске.

Инцидент произошел 3 января, когда на аллее Триколора проходила акция в поддержку Казиса Шкирпы. Сейчас дело рассматривается в суде. 22 января судья Вильнюсского участкового суда Юргита Шелене рассматривала жалобу Астрауске на стражей порядка. Учитель оспорила законность действий полиции. Она требует признать задержание, досмотр вещей и изъятие флага Литвы незаконными действиями.

Сама Астрауске в суде не появилась. Ее интересы представляла адвокат Эгидия Белявичене, которая заявила, что Астрауске до сих пор находится на лечении после получения травм во время инцидента 3 января. "Однако она хочет, чтобы это дело как можно скорее рассмотрели в суде и просит это делать без нее", – сказала адвокат.

Поддержать Астрауске в этом деле в суд приехали несколько общественных деятелей, в их числе и депутат Наглис Путейкис. Все они убеждены, что полиция, задержав Астрауске, предприняли чрезмерные действия, а забрав триколор – ограничили право на высказывание своих мыслей и убеждений.

Конфликт с полицией произошел, когда стражи порядка приехали проверять информацию о том, что на аллее Триколора собираются люди. По словам представителя полиции Леандраса Поцюса, первый экипаж, приехав на место, увидел зажженные свечи и валяющийся в кустах триколор.

"Это неуважение к литовскому флагу", – сказал он. По словам Поцюса, вскоре на место происшествия приехал еще один экипаж. Это были две женщины, которые увидели не только нескольких мужчин, но и размахивавшую триколором женщину. Стражи порядка попросили ее назвать свое имя и объяснить, что она здесь делает, однако Астрауске отказалась предъявить документы.

"Я представитель полиции, мне не нужны основания для того, чтобы проверить ваши документы, вы находитесь в общественном месте, размахиваете флагом, вокруг - люди, я имею право узнать, кто вы, в противном случае нам придется проехать в комиссариат", – указала представитель полиции.

Когда Астрауске подвели к автомобилю, она передумала и назвала имя, фамилию и год рождения. Представитель полиции записала данные, но все равно решила везти Астрауске в комиссариат – проверить верны ли данные (у нее не было документов), но и провести расследование по факту не выполнения законных требований полиции. В комиссариат увезли и триколор.

Астрауске уверяла, что она ни причем, просто шла мимо, у нее был флаг, она увидела людей, свечи и остановилась. Прислонила флаг к стене и пошла в магазин. В это время флаг упал. А потом вернулась, стала махать флагом. Она уверяет, что назвала свое имя первой, что полицейские не представились.

Женщину решили закрыть в КПЗ, для этого у нее должны были забрали личные вещи, но она их не отдавала и устроила настоящий скандал.

Астрауске стала кричать, что ее унижают, что она обратится в Конституционный суд и ЕСПЧ. На записанном видео видно, что даже после нескольких обращений она не отдала вещи и стала кричать, что ее "задержали по национальному признаку", что ее задержала русская сотрудница полиции.

"Вы меня унижаете", – кричала педагог.

"Бейте, делайте, что хотите, закрывайте в тюрьму, но не дам, без адвоката ничего не дам и говорить не буду, вы меня по национальному признаку таскаете, – плача кричала женщина. – Меня русские задержали, как в советское время за литовский флаг... Меня унижает то, что русские меня таскают за литовский флаг, что я сделала... Меня едва не избили русские за национальность".

После этого представитель полиции взяла вещи Астрауске, осмотрела их, но ничего незаконного не нашла. В это время женщина позвонила своему знакомому и стала говорить, что ее избили в полиции.

"Мне сломали руку, таскали в кабинете, применили силу, вызывайте врачей", – кричала она. Полицейские попросили ее прекратить разговор и сказали, что врачей уже вызвали.

"У меня стресс, руки трясутся, меня унизили, вот так меня литовку унизили русские, – кричала учитель. – Она русская, видимо, терпеть не может литовцев".. Это вызвало возмущение у представителя полиции.

"Не лгите и не клевещите на полицию", – сказала она.

Приехала скорая и увезла Астрауске в больницу. Белявичене сказала, что флаг остался в участке, его не отдали.

Поцюс сказал, что его отдадут, когда за ним придет владелец. До сих пор у полиции нет данных, что флаг принадлежит Астрауске.

"Если флаг ее, то ей придется ответить за неуважительное обращение с триколоронм", – сказал он.

По словам Поцюса, Астрауске задержали за невыполнение законных требований полиции, а в полиции сейчас расследуют не был ли нарушен закон о собрании, возможно, на алее Триколора хотели провести митинг.

Адвокат Белявичене считает действия полиции незаконными.

Суд вынесет решение по этому делу 27 января.