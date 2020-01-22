Администрация президента: министр должен быть двигателем, а сейчас – он словно якорь

В связи с тем, что в среду Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) Литвы решила, что министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич нарушил закон, обедая за счет подчиненных министерству учреждений и предприятий, администрация президента заявила, что министр должен быть словно двигатель, а сейчас он словно якорь.

"Министр должен быть словно двигатель, способствующий прорыву в этих важных для всей экономики страны сферах. К сожалению, уже несколько месяцев он словно якорь", – сказал BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

Комиссия решила, что министр спровоцировал конфликт интересов, когда расходы на его обеды во время командировки в Минске оплатила подведомственная министерству дирекция Клайпедского государственного морского порта, а расходы в Абу-Даби покрыла Дирекция автомобильных дорог Литвы.

Администрация президента заявляет, что решение страж этики еще раз подтвердило, что Я. Наркевич не подходит для этой должности.

"Президент изложил свою позицию, министр и премьер ее хорошо знают: к политикам должны применяться высокие стандарты этики, морали, прозрачности", – сказал пресс-секретарь президента.

"О них президент говорит уже несколько месяцев, поэтому решение ГКСЭ важно, однако еще важнее то, что сложившаяся ситуация не позволяет решать важные для государства вопросы в сфере путей сообщения", – сказал он.

По словам А. Бубнялиса, у госпочты Lietuvos pastas все еще нет независимых членов правления, Клайпедский порт работает без руководителя, также сокращается бюджет асфальтирования дорого, а этот год важен в свете предстоящей финансовой перспективы.

"Президент уже не раз говорил, что сейчас рычаги в руках у премьера, поэтому президент надеется на принципиальные решения премьера", – добавил А. Бубнялис.

Он также добавил, что делегировавшая министра Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) может найти подходящих руководителей, которые бы успешно заменили нынешнего главу Минтранспорта.

Президент Гитанас Науседа не раз выражал недоверие министр Я. Наркевичу, однако премьер Саулюс Сквернялис решил не продвигать увольнение министра.

Г. Науседа на минувшей неделе также заявил, что оценит и своей подход к премьеру, это будет зависеть от выводов страж этики по истории асфальтирования дороги в Вильнюсском районе, у которой проживает С. Сквернялис.