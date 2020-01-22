Ректором Вильнюсского университета избран историк Петраускас

Ректором Вильнюсского университета избран декан Исторического факультета Римвидас Петраускас, подтвердил BNS пресс-секретарь университета Эрвинас Спудис.

В среду Совет университета утвердил его на пост ректора с пятилетним сроком полномочий. В целом в конкурсе на пост главы старейшей высшей школы Литвы участвовали шесть кандидатов.

На этом посту Р. Петраускас сменит руководившего университетом пять лет Артураса Жукаускаса.