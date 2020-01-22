Ректором Вильнюсского университета избран историк Петраускас
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ru.DELFI.lt
22.января 2020 16:54
Ректором Вильнюсского университета избран декан Исторического факультета Римвидас Петраускас, подтвердил BNS пресс-секретарь университета Эрвинас Спудис.
В среду Совет университета утвердил его на пост ректора с пятилетним сроком полномочий. В целом в конкурсе на пост главы старейшей высшей школы Литвы участвовали шесть кандидатов.
На этом посту Р. Петраускас сменит руководившего университетом пять лет Артураса Жукаускаса.
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