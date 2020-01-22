Президент Литвы надеется на решительность лидеров ЕС в ответе на угрозы со стороны России

Президент Литвы Гитанас Науседа надеется на решительность лидеров Европейского Союза в ответе на угрозы со стороны России.

По сообщению президентской администрации, в среду на закрытой дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, Г. Науседа напомнил об угрозе России, "выражающейся в кибернетических, информационных атаках, манипуляции историческими фактами". В своей речи он также акцентировал "агрессию России в Украине и Грузии, к которой нельзя относиться терпимо", где, по словам президента, стремятся заморозить конфликты, а не решать их.

"Европейский Союз смело и решительно высказался в вопросе климатических изменений, такую же решимость мы ждем и в ответе на российскую угрозу", – сказал руководитель страны.

Он призвал лидеров стран ЕС "не скрываться за такими громкими фразами, как "европейский стратегический суверенитет", а дать этим словам основания – увидеть истинные вызовы, с которыми сталкивается ЕС, и решительно их преодолеть".

По словам президента, государства Евросоюза не могут быть снисходительны к тем, кто не соблюдает верховенство международного права, принципы сохранения мира, суверенитета стран.

В своей речи Г. Науседа упомянул и продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке, акцентируя важную роль Евросоюза как "объединяющего и уполномочивающего модератора". Руководитель страны призвал укреплять отношения ЕС с США, а также сохранять близкие связи с Соединенным Королевством, особенно в сфере безопасности и обороны.

"Сила Евросоюза заключается в единстве и компромиссе между интересами страны. Мы все согласны с тем, что будем лишь настолько сильнее, насколько сможем пожертвовать личные интересы ради большей цели – мира, безопасности, сохранения природы, борьбы с климатическими изменениями, единства и стабильности ЕС", – подчеркнул Г. Науседа.