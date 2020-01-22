Мать скончавшегося в Укмерге ребенка: у него посинели пальцы

Мальчик 2012 г.р. из Укмерге был здоровым и подвижным ребенком. 17 января он был в школе. А в воскресенье после обеда умер, пишет ukzinios.

Дедушка ребенка не мог поверить, когда узнал, что его внука больше нет. Дочь рыдала, а ее отец не мог понять, что случилось. Только потом он узнал, что мальчик скончался в больнице.

По словам дочери, мальчику стало плохо, тогда она вызвала скорую. Ребенка забрали в больницу, а через 1,5 часа его не стало. Дедушка покойного не мог сказать, как давно ребенок чувствовал себя плохо: он живет отдельно. Дочь с детьми живет в Укмерге, а он - в деревне. "Сейчас тело увезли на экспертизу в Вильнюс, будут результаты, появится ясность", – сказал мужчина.

Мать мальчика сказала, что в пятницу он как обычно пошел в школу. Ребенок был веселым и подвижным. Он практически не болел, лишь один раз подхватил вирусную инфекцию.

Мальчик учился в 1 классе. Вернувшись из школы, он пожаловался на плохое самочувствие. Он был бледным, но температуры не было.

Ночью он спал неспокойно. Три раза просыпался, его тошнило. Она хотела вызвать скорую, но мальчик сказал: "Со мной все в порядке".

Утром он проснулся, съел суп. А потом сказал, что пойдет полежит. "Я забеспокоилась, только проснулся и опять в постель. Я раскрыла его, чтобы померить температуру, вижу - пальчики синие", – рассказала женщина. Она вызвала скорую. Скорая увезла его в больницу. Вызвали и полицию.

Мальчика перевели в реанимацию. Мать с трехлетним сыном осталась в приемном отделении. Через полтора часа сообщили, что мальчик скончался.

Мальчику делали все обязательные прививки.

"Может, его кто-то отравил?" – предположила женщина. Но вспомнила, что неделю назад ее сын уже жаловался на боли в желудке.

Женщина возила его в поликлинику. Там мальчика осмотрели, взяли кровь на анализ. Кров ничего не показала, врач сказала, что ребенок здоров. Им сказали, что если поднимется температура, надо показаться врачу еще раз. Температуры не было, боли прошли. Через неделю симптомы повторились.

Эта смерть потрясла и многое повидавших врачей реанимации: дети умирают нечасто.

Врачи говорят, что в этом случае они уже ничем не могли помочь. Главврач Укмергской больницы Римвидас Цивилка сказал, что ребенка привезли в состоянии глубокого шока, с острой дыхательной недостаточностью, расширенными зрачками, невозможно было измерить давление, редким сердцебиением.

У мальчика не только пальцы были синие, цианоз распространился по всему телу. По словам главврача, смерть подступила еще дома.

У врачей возникла масса вопросов: неясен анамнез, почему вызвали полицию, непонятно, были ли травмы, почему, если ребенка, рвало, его держали дома, если болел живот, как он ходил в школу? Что ребенок ел? Какие лекарства принимал и т.д.

Реанимировать мальчика начали уже в приемном отделении, его срочно перевели в реанимацию, где продолжили реанимировать: искусственно вентилировали легкие, делали инъекции в вену.

Лечение шока, исследования, радиологические анализы, эхоскопия желудка, консультация хирурга, был вызван детский реанимобиль – врачи делали все, что было возможно.

Они консультировались и с врачами из реанимации Вильнюсской больницы. Ребенка реанимировали с 14.40 до 16.08 ч., но тщетно.

Цивилка сказал журналистам Ukmergės žinios, что причина смерти осталась неясна. Свои выводы представят судмедэксперты.



Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка.