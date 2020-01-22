Мужчина возмущен платной парковкой у магазина: если не заметить знак, можно получить штраф

В редакцию портала DELFI обратился вильнюсец Эугениюс, который рассказал, что столкнулся с новым порядком парковки который не совсем понятен. Он заметил, что около некоторых магазинов компания Unipark недостаточно ясно представляет инструкции и условия парковки, поэтому люди могут получить штраф. Правда, представители самой компании уверяют, что информации вполне достаточно, стоят знаки.

Мужчина сказал, что часто ездит в спортклуб на улице Укмергес, рядом с которым находится магазин Lidl. По его словам, недавно стоянку у магазина сделали платной, но новый порядок вызывает немало вопросов.

"Представьте себе, приезжаете в магазин и видите, что какое-то время можете стоять бесплатно, идете за покупками, ничего не подозревая.

А суть в том, что для того, чтобы стоять бесплатно, надо идти к терминалу в магазине Lidl и ввести номер своего авто. Об этом нигде не написано", – сказал он, заметив, что если этого не сделать, то получишь штраф 10 евро.

Мужчина сказал, что особенно возмущает отсутствие знаков, сообщающих о необходимости ввести номер машины.

"Мне коллега сказал, что не разобрался в порядке, вышел из магазина через 20 минут и получил штраф", – сказал Эугениюс.

"А вот в магазине Lidl на ул. Жемайтес даже невозможно ввести номер машины", – рассказал мужчина. Причина - неисправный терминал.

DELFI связался с исполнительным директором компании Unipark Эгле Шимкявичене.

Она сказала, что компания присматривает за стоянками у магазинов Lidl с 2016 года, а стоянку на ул. Укмергес, 256 - с конца 2019 г.

"Мы целый месяц информировали водителей о новом порядке, а с 6 января стали контролировать ситуацию", – заметила директор.

На вопрос, зачем нужен такой порядок, она сказала, что плату вводят, чтобы ограничить долгосрочную парковку - работники близлежащих компаний и жители домов повадились оставлять свои машины на стоянках около торговых центров.

"На таких стоянках есть время бесплатной парковки, чтобы человек мог пойти в магазин и купить все необходимое", – сказала она.

Шимкявичене заверила, что знаки - платная стоянка стоят в разных местах парковки, там указана информация о необходимости ввести номер машины.

"Подробные инструкции есть у аппарата и внутри магазина", – сказала она.

"Чтобы воспользоваться бесплатной стоянкой, надо ввести номер автомобиля в терминале в самом магазине.

Если сделать это не получается, на терминале есть номер, по нему можно позвонить в любое время суток. Подчеркиваем, что если терминал не работает, контроль не осуществляется. Однако пока не было таких случаев, чтобы терминал не работал", – сказала она.

Проверку проводят работники Unipark.

"Они назначают штрафы - 10 евро - за нарушение порядка парковки. Время бесплатной стоянки, стоимость дальнейшей стоянки и размер штрафа согласованы с сетью Lidl", – сказала Шимкявичене.