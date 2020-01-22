Литовская оппозиция инициирует вотум недоверия Розовой: и это еще не все

Парламентская оппозиция, ее члены из Комитета нацбезопасности и обороны, не дожидаясь окончания расследования, решили инициировать вотум недоверия депутату парламента Литвы Ирине Розовой.

"Не совсем понятно о чем тут можно говорить, что касается госпожи Розовой, есть документ от 18 января 2018 года, который по сути стал публичным, все мы видим два конкретных, объективных момента, написанных черным по белому", - сказала социал-демократ Довиле Шакалене.

"В нашей присяге ясно сказано, что человек должен быть верен Литовскому государству. Также ясно указано основание для ограничения доступа к секретной информации ДГБ. Эта формулировка звучит так: "лицо не является верным и лояльным Литовскому государству", – сказала Шакалене.

Депутат считает, что если опираться только на эту информацию, очевидно, что оснований для инициирования вотума недоверия достаточно.

Текст вотума недоверия подготовил депутат Лауринас Кащюнас.

В документе упоминается постановление парламента от 24 сентября 2019 г. о том, что КНБО должен провести расследование по делу Розовой.

Упоминаются данные ДГБ от 18 января 2018 г. о том, что Розова встречалась с российским дипломатом и говорила о финансовой помощи Русскому Альянсу, обсуждала возможности объединения Альянса с Избирательной акцией поляков Литвы для участия в выборах.

Также упоминается общение Розовой с генеральным консулом РФ Владимиром Малыгиным, которого выслали из Литвы за деятельность, несогласующуюся со статусом дипломата. Его подозревают в сборе информации о Литве для российских спецслужб. Сама Розова, согласно документу, пыталась скрыть эти контакты.

Консерватор Габриэлюс Ландсбергис сказал, что подписи под вотумом недоверия начнут собирать 22 января.

Председатель КНБО Дайнюс Гайжаускас сказал, что подпишет документ.

Беспокойные дни настали и для спикера

Ландсбергис критически оценил также свидетельства спикера парламента Литвы Виктораса Пранцкетиса.

"У меня мое мнение, я его в общих чертах высказал и в комитете, спикер или очень наивен – прочитав в документе о сотрудничестве и возможно нарушенной клятве, он подумал, что это не требует публичных обсуждений, в отличие от случая Барштиса. Или же он таким образом оберегал коалицию, пытаясь прикрыть будущих партнеров, решил умолчать об этой информации", - сказал консерватор.

Он заметил, что сам не намерен поднимать вопрос будущего спикера на этом посту, но заверил, что если такой вопрос вернется, "дебаты о голосовании начнутся заново".

"Я видел, какие вопросы задавали коллеги на заседании, как их удивляли ответы спикера. Это будет предано огласке, и коллеги по фракции смогут с этим ознакомиться. Я думаю, что вопросы будут не только у членов комитета, но и у всей фракции", - сказал Ландсбергис.

Инициатива провести парламентское расследование по вопросу контактов Розовой с российскими дипломатами возникла после того, как в январе 2018 года выяснилось, что спикер сейма Викторас Пранцкетис получил справку от ДГБ, в которой содержалась рекомендация отказать И. Розовой в доступе к секретной информации.

В документе говорилось о ее встрече с российскими дипломатами по поводу финансовой поддержки Альянсу русских, а также о том, что член Сейма встречалась с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.

Эти контакты И. Розова не указала в вопроснике ДГБ, который заполняется с заявлением на работу с секретной информацией.

Депутат считает, что ее контакты с российскими дипломатами не носили личный характер, и потому ей не нужно было декларировать их в вопроснике ДГБ.

Сейм также поручил КНБО провести расследование относительно действий политиков, располагавших информацией об И. Розовой. Комитет должен выяснить, какие решения были приняты спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом и другими получившими эту информацию членами сейма после прочтения материала об И.Розовой.

В сейме И.Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.

Расследование КНБО должно завершиться до 30 апреля.