Omniva LT инвестировала в расширение 4 млн евро

Эстонская компания услуг доставки посылок Omniva LT в прошлом году инвестировала в расширение сети посылочных терминалов или пакоматов, а также парка автомобилей в Литве около 4 млн евро. Компания оборудовала в крупнейших городах Литвы и регионах страны 150 новых пакоматов и сейчас у нее в стране сеть из 300 пакоматов.

Более половины всех новых пакоматов установлено в крупнейших городах Литвы – Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и Паневежисе. Предложение пакоматов особенно расширилось у торговых центров, рынков и спортивных клубов, говорится в сообщении Omniva LT.

По словам главы Omniva LT Симонаса Бельскиса, в этом году намечается продолжить инвестирование в расширение услуг и модернизацию. Во втором квартале планируется вдвое расширить склад предприятия в Вильнюсе, а до конца года – полностью его автоматизировать, вложив 1–2 млн евро в модернизацию линии сортировки посылок. Предприятие намерено увеличить в этом году число пакоматов в Литве как минимум на 10%, приобрести 20-30 новых автомобилей.

Сейчас Omniva LT может доставить за сутки 32 тыс. посылок. За прошлый год компания доставила 4 млн посылок через посылочные терминалы.

Единственный акционер Omniva LT – эстонское государственное логистическое предприятие Eesti Post.