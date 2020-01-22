В Клайпеду идет груз СПГ от "Новатэка"

В Клайпедский порт идет новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) с российской газовой компании "Новатэк" – уже 16-й в начавшемся в октябре новом газовом году.

"Планируется, что 23 января в Клайпедский порт придет газовоз Coral Favia, который доставит около 10 тыс. кубометров СПГ", – подтвердил BNS оператор терминала СПГ Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia придет из порта Высоцк, где находится завод "Новатэка". В минувшие выходные он доставил в Клайпеду такой же груз.

В начале января в Клайпеду пришел первый в этом году груз газа – крупный газовоз из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. Газовоз привез примерно 138 тыс. кубометров СПГ. Это уже седьмой крупный груз СПГ из Норвегии в этом газовом году с октября прошлого года.

В декабре также пришел и груз СПГ более 150 тыс. кубометров из США.