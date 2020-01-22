Требования литовской молодежи к жилью изменились: некоторым родителям уже не понять

После окончания школы дети обычно едут учиться в вузы. Многие выпускники в Литве выбирают Вильнюс или Каунас, где расходы на жизнь гораздо выше, чем в других городах. Рано или поздно решают, что студенту нужно свое жилье. Если у родителей есть такая возможность, они помогают своему ребенку приобрести жилплощадь. Однако такая помощь означает, что родители активнее участвуют в выборе, а это приводит к разногласиям. А тут еще появляются невероятные желания детей.

Аушра из Вильнюса вместе со своим сыном Марюсом выбирали подходящее для юноши жилье. У матери с сыном были разногласия по поводу того, на каком этаже покупать квартиру.

"Когда я с моим 22-летним сыном выбирала ему жилье, обсуждали два варианта в том же доме. Если бы слово было за мной, я бы выбрала другой вариант, а сын захотел квартиру на последнем этаже", – рассказала женщина.

Однако для ее сына это было плюсом - с его этажа рукой подать до террасы на крыше дома.

Манте, которая приехала в Вильнюс из Аникщай, рассказала, что ее родители требовали, чтобы ее жилье не было в общежитии, в старом доме, а также на первом и на последнем этаже. Но она не со всеми условиями согласилась.

"Для меня первый этаж с выходом прямо во двор - преимущество. Родители опасаются за безопасность, для них Вильнюс – чужой город. Кроме того, в старых домах было так - на первом этаже тепло, на последнем - холодно. Родители помнят это, им сложно понять, что сейчас такого не бывает, да и Вильнюс становится все более безопасным городом", – сказала Манте.

Она поселилась в Шешкине, в доме, построенном в 1990 году, на первом этаже

Диана, которая приехала в Вильнюс из Мариямполе, рассказала, что для нее самым серьезным был вопрос, когда построен дом.

"Я думала только о новом доме – а папа все время присылал объявления о продаже старых квартир, в которых надо было все переделывать", – рассказала она.

"Я пыталась объяснить ему, что придется нанимать дизайнера, показывала фотографии профессиональных интерьеров. А он мне, "зачем нанимать, я сам все могу – и стол посередине поставить", – рассказала Диана, которая все же купила квартиру в новом доме.

Из комментариев молодежи видно, что они склонны выбирать уже оборудованное жилье, поскольку ценят свое время.

"Лофт, который я купила, был оборудован, а для меня - это важно", – сказала Кристина, работающая в сфере ИТ.

Аушра, которая покупала жилье сыну, заметила, что им определиться помогла высота потолков в жилье.

"Для моего сына главным была высота потолков – он высокий, ему в лофте хорошо. У него было еще одно требование – большие окна и много дневного света. Я рассматривала другие аспекты: удобство ступенек на второй этаж, инвестиционная стоимость", – рассказала Аушра.

Глава проекта лофтов Freiheit Йонас Кежис сказал, что такие квартиры часто покупают родители с детьми.

Заметна и разница во взглядах родителей и детей. Например, молодежь не представляет себе маленькую отдельную кухню.

Например, Диана признала, что одним из основных ее требований было объединение кухни и гостиной. Манте тоже сказала, что хотела такой вариант, но в ее квартире для этого нужны инвестиции - надо снести стену, менять трубы, а это стоит дорого.

Собеседники заметили, что родители часто загадывают вперед, думают о будущей семье своего ребенка или о том, что в будущем жилье придется продавать или сдавать в аренду и т.д.

Представитель агентства Capital Property Group Кястутис Юозенас сказал DELFI, что мнение родителей в данном вопросе зависит от того, где они сами живут. Вильнюсцы обычно ищут жилье детям ближе к своему. Если родители живут в другом городе, то тогда главное цена и сообщение. Кроме того, важно, чтобы дом не был старым и квартира оборудованная.

"Много внимания уделяют криминальной ситуации в конкретном районе", – сказал брокер.

По словам собеседника, чаще всего, если мнение родителей и ребенка сходится, то жилье покупают. Но если мнения разделяются, например, родителям нравится, а ребенку - нет, то возможны два варианта: квартиру не покупают или покупают, потому что так решили родители.

По словам Юозенаса, студенты, молодежь 19-23 лет, чаще выбирают нестандартное жилье ближе к центру города.

"Лофты никогда не выйдут из моды и всегда будут привлекать молодежь как первое жилье. И тут начинаются ссоры, ведь большая часть лофтов - не жилые помещения, а это возмущает родителей", – рассказал собеседник.

Юозенас отметил, что большая часть родителей покупающих жилье детям, регистрируют его на свое имя. В таком случае налоговых льгот не бывает, ведь покупается не первое жилье.

Собеседник также заметил, что обычно такие квартиры покупают за свои деньги, поэтому порядок отличается от покупки через ипотеку.