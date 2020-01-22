Литве прогнозируют печальный сценарий: если ничего не изменится, рынок труда ждут серьезные вызовы

2–3 – если бы столько детей было в каждой семье, то популяция перестала бы исчезать, считает демограф Влада Станкунене. Она пошутила, что это скорее бытовой, а не статистический подсчет, однако именно такая рождаемость обеспечит стабильность страны в демографическом плане.

Собеседница отмечает, что Литва как в отчетах ООН, так и в отчетах ЕК до сих пор упоминалась в числе стран, количество жителей в которых сокращается быстрыми темпами. Несмотря на то, что спустя 28 лет Департамент статистики впервые сообщает, что наконец-то количество жителей страны за год не сократилось, а даже немного увеличилось (на 145), по словам Станкунене, ни демографические тенденции, но международные прогнозы ничего хорошего Литве не сулят.

Демограф обратила внимание на то, что старение популяции обуславливают два фактора – эмиграция и рождаемость, оба они пока – не на пользу Литве.

По предварительным данным Департамента статистики за 2019 год, в прошлом году в Литве родилось 27 700 младенцев. Это на 420 меньше, чем в 2018 г.

Больше всего детей родилось в Вильнюсе - на 1000 жителей пришлось 12,5 младенцев, в Каунасском районе (на 1000 - 12,1), в Пагегяйской мэрии (11,7), в Клайпеде (11,5) и в Клайпедском районе (11,1).

Меньше всего младенцев появилось на свет в Игналинском районе (5,9), Рокишкском районе (6,2), Аникщяйском районе (6,4), Алитусском районе (6,8) и Швенченском районе (6,8).

Правда, по словам Станкунене, таким показателям слепо доверять не стоит, поскольку они неточны, а рождаемость на 1000 жителей зависит от возрастной структуры населения в конкретном районе.

"На северо-востоке общество очень старое (например, в Игналинском районе женщины старше 65 лет составляют 1/3), а в крупных городах, районах рядом с ними, на западе Литвы – общество относительно молодое", – сказала профессор.

По ее словам, абсолютное количество рождаемости с 2000 г. держалось в пределах 30 000, но в последние 3 года уже не дотягивает до этого показателя: 2017 г. - 28 700, 2018 – 28 200, 2019 – 27 700.

Однако, по словам профессора, чтобы точнее разобраться в ситуации, надо смотреть не на абсолютные данные, а на суммарный показатель рождаемости, который показывает, сколько детей в среднем рожает одна женщина.

"Чтобы популяция не исчезла, суммарный показатель должен составлять 2,1. Вся Европа уже давно отстала от этого показателя. Ближе всего к этим данным Франция, там показатель составляет – 1,9-2. В Литве – 1,6", – сказала Станкунене.

Демограф напоминает, что суммарный показатель рождаемости - 2 - в Литве в последний раз был зафиксирован в 1990 году. Потом он стал резко падать и в начале 2000-х составил 1,2. По словам Станкунене, это результат экономических трудностей, нестабильности в стране, а потом снова начались перемены. По словам профессора, такие же процессы наблюдались во всех посткоммунистических странах.

Сначала был кризис, и женщины откладывали детей на более поздние сроки, а потом установилась новая модель семьи - детей стали планировать позже, а в этом случае значит, что рожают их меньше.

"Те, кто в 1990-х отложил планы заведения детей на более поздний срок, спешат наверстать упущенное. Уровень рождаемости растет. Рожают те, кто откладывал и молодые женщины, менее образованные, они заводят детей раньше. Поэтому после 2000 г. рождаемость стала расти и с 1,2 достигла в 2015 г. 1,7. Это эффект компенсации отложенных родов. Однако с 2016 г. показатель снижается и в 2018 г. он уже был 1,6.

Похоже, самый большой эффект роста завершился. Кроме того, у нас работают другие факторы. Особенно сейчас важна мобильность миграции – молодежь пытается закрепиться в других местах. В поисках работы и заработка молодежь едет не только за границу, но и из деревень и регионов - в Каунас, Вильнюс, другой большой город. Попробуйте обосноваться в новом месте, завести семью, детей, жилье. Все эти факторы заставляют молодежь отложить создание семьи, рождение детей", – сказала собеседница.

Что касается перспективы, профессор говорит, что важно учитывать возрастную структуру общества. Тенденции показывают сильное старение общества.

"Молодое поколение в 1,5 или даже в 2 раза меньше тех, кто уходит. Это значит, что уйдет меньше, чем родится. Это фактор сокращения популяции", – сказала Станкунене.

На вопрос о последствиях, она сказала, что они уже видны - это сокращение числа школьников, студентов, это действует на всю систему образования. Кроме того, это влияет на рынок труда.

"Еще в начале 1990 г., если оценивать абсолютные данные, рождалось около 60 000 (в 1990 г. – 57 000) детей. Позже по 30 000, а с 2017 г. – еще меньше Все это отражается на системе образования.

Людей в возрасте, которые родились в 1960–1970 гг., много, и они приближаются к пенсионному возрасту. Их в 1,5 раза больше, чем молодежи, которая сменит их на рынке труда. Система социальной защиты должна будет содержать множество пенсионеров при наличии небольшого количества работоспособного населения, а ведь еще много молодежи уезжает", – сказала демограф о проблемах.

Она раскритиковала "детские" деньги.

"Из показателей рождаемости мы видим, что опять фиксируется спад. DarОчевидно, что такие меры не работают. Они и не могут работать. Это показывает опыт разных стран. Иногда это привлекательно для людей с невысоким социальным статусом, низким образованием, а на уровне страны это не действует", – считает Станкунене.

"Если главной идеей будет повышение "детских" денег, то поднять рождаемость не удастся. Я не думаю, что в ближайшее время этот показатель увеличится", – сказала профессор.

По ее мнению, чтобы семьи заводили детей, государство должно концентрироваться на расширении услуг для семьи: в первую очередь это услуги, связанные с присмотром, воспитанием и образованием.

"Начиная с услуг для самых маленьких. Детские сады и ясли должны быть всем доступны в качественном и количественном эквиваленте. Если взять тот же Вильнюс, мест в детских садах уже вроде бы достаточно, но что это значит, если ты живешь в Пилайте, а свободные места есть в Новой Вильне? В качественном смысле уход должен отвечать потребностям семьи. Он должен быть по карману.

Очень важны услуги для младших школьников. Нужно достаточно внеклассной деятельности после уроков, родителям важно, где будет находиться ребенок. Это очень важно, чтобы родители могли сочетать работу с воспитанием детей. Разные кружки тоже сейчас недешевы. Их должно оплачивать государство. Важно, чтобы они были доступны для всех детей. Кроме того, крупные города – Вильнюс, Каунас, Клайпеда и др. - могут предложить широкий спектр услуг, а в небольших городах и деревнях этот спектр узок", – перечисляла Станкунене.

Демограф заметила, что исследования показали, что люди заводили бы больше детей, если бы расходы на образование и воспитание детей были ниже.

Немаловажный вопрос, по словам Станкунене, вопрос равенства полов. Важно, чтобы мужчины больше участвовали в уходе за ребенком, его воспитании.

По прогнозам "Евростата" и ООН за 2019 г., в 2050 году в Литве будет 2,1 млн. жителей. "Конечно, если не будет очень интенсивной иммиграции из третьих стран", – прибавила Станкунене.

По более пессимистичным прогнозам, жителей будет меньше 2 млн.