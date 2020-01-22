Молодежная вечеринка в Вильнюсе не прошла незамеченной: полиция выясняет обстоятельства

17 января вечером в центре Вильнюса молодежь организовала веселую вечеринку, на которой присутствовало множество несовершеннолетних. Не обошлось без алкоголя. Полиции пришлось изрядно потрудиться, чтобы вместе с сотрудниками службы по правам детей найти родителей несовершеннолетних.

После этой вечеринки журналисты DELFI получили письмо одной мамы, которая писала, что дети уверяли, что пошли на день рождения, однако потом выяснилось, что эта версия была лишь прикрытием. На этой вечеринке веселились дети одной престижной вильнюсской гимназии.

Директор гимназии сказала, что она после отпуска вернулась на работу 20 января, поэтому о вечеринке ничего не знает.

Статьи по теме: В ночь на субботу в Вильнюсе несовершеннолетняя компания устроила массовую пьянку

Обеспокоенная мать прислала ссылку на страницу в социальной сети, где было размещено приглашение на вечеринку. Страница закрытая, информацию получают только члены группы. По названию можно понять, что речь идет о вечеринке учеников одной вильнюсской гимназии.

Пресс-секретарь Службы по правам детей и усыновлению Арунас Малиновскис заметил, что на вечеринке были ученики и других школ, но он не сказал, каких.

Пресс-секретарь ГКП Вильнюсского округа Томас Браженас сказал DELFI, что если выяснится, что родители знали, куда отпускают детей, то им грозит ответственность за такие действия.

По словам Браженаса, родителей уже привлекли к ответственности за то, что они не использовали свою власть в интересах детей. Если выяснится, что родители знали, что на вечеринке будет алкоголь, то их привлекут к ответственности и по другой статье - за это грозит предупреждение, за повторное нарушение - штраф от 10 до 100 евро.

Браженас заметил, что не все участники вечеринки были несовершеннолетними. Несовершеннолетних было около 50. Почти всех их в ту же ночь передали родителям, двое оказались в больнице.

Организаторов вечеринки вызвали в полицию для выяснения подробностей. "После того как выясним все обстоятельства, примем решение. Сейчас уточняем обстоятельства", – сказал Браженас.

Напомним, что 18 января, в 1.17 ч. по Единому номеру помощи 112 позвонила женщина и сообщила, что на улице Венуолё, 4, проходит вечеринка с участием несовершеннолетних.

Она сказала, что в компании 70-80 детей, которые, вероятно, пьяны. Сама женщина приехала, чтобы забрать своего ребенка.

Полицейские лишились дара речи – в указанном месте обнаружили не один десяток нетрезвых подростков. Полиция информировала DELFI, что сначала к ним вышла нетрезвая женщина (1989 г.р.) и назвалась организатором вечеринки. Потом она сказала, что она - уборщица, но не смогла объяснить, что она делает среди детей (в организме женщины, по данным DELFI, было больше 1,5 промилле).

Потом к полицейским подошли трое молодых людей (2002, 2000 и 2001 г.р.), которые сказали, что отвечают за вечеринку. Они так и не представили договор об аренде помещения, кому принадлежит клуб - неизвестно.

Несовершеннолетние в помещении клуба танцевали и распивали алкогольные напитки. В компании было несколько совершеннолетних и больше 50 несовершеннолетних. Возраст подростков - 15-17 лет. Однако, по данным DELFI, на вечеринке были также дети с 13 лет.