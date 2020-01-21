Литвы сократила разрыв, но догнать ЕС по благосостоянию может только через 25 лет

За последние два десятилетия Литва сократила разрыв с показателем среднего прожиточного уровня в странах Евросоюза, однако для его достижения стране придется преодолеть сложные вызовы, свидетельствует анализ Банка Литвы (БЛ, Центробанка).

"Если будет сохранен такой уровень экономического роста (...) в масштабе страны, а не только Вильнюса, то мы, вероятно, достигнем среднего показателя по ЕС за четверть века. Все же, есть огромное "но", оно связано с рынком труда", – заявил во вторник на пресс-конференции директор службы экономической и финансовой стабильности Центробанка Гедиминас Шимкус.

Одним из основных показателей уровня жизни является внутренний валовой продукт (ВВП) на одного жителя по стандарту покупательной способности, то есть с учетом разницы цен между государствами – в 1995 году в Литве он оставлял лишь 33% среднего показателя в ЕС, а по новейшим данным, сейчас уже превышает 80%.

За четверть века соотношение ВВП на одного жителя Литвы и среднего показателя ЕС выросло на 48 проц. пунктов. Это крупнейший показатель экономической конвергенции (приближения экономики страны к среднему показателю ЕС) среди всех новых членов Евросоюза – а значит, что Литва быстрее других приближается к среднему показателю в блоке.

По подсчетам экономистов Центробанка, если хозяйство Литвы и ЕС будут расти сходными темпами, как и в последнее десятилетие, то экономика страны достигнет среднего уровня ЕС к 2042 году. Это означает, что потребуется еще почти четверть века, чтобы доходы жителей и прожиточный уровень достигли среднего показателя блока.

При этом, по словам аналитиков банка, нынешний темп роста экономики не гарантирован, с учетом будущим экономических вызовов, прежде всего, связанных с рабочей силой. Уже сейчас жители Литвы почти всех возрастных групп являются одними из самых активных на рынке труда из всех стран ЕС, то есть, работают либо активно ищут работу. Поэтому возможности вовлечения еще большей доли населения в рынок труда достаточно ограничены.

Кроме того, сокращение количества людей трудоспособного возраста в стране запрограммировано по причине демографических тенденций. Уже в ближайшем будущем с рынка труда на пенсию уйдут представители поколения, так называемого, беби-бума (родившихся в послевоенный период 20 века) (ежегодно их уходит на пенсию около 37 тыс.), их будет на треть больше, чем влившихся в рынок труда молодых людей, родившихся после восстановления независимости Литвы (ежегодно около 27 тыс.).

Аналитики Центробанка считают, что негативный фактор рабочей силы по существу не компенсирует и то, что в будущем продолжится положительный баланс миграции, фиксировавшийся в прошлом году впервые после восстановления независимости, когда в страну прибыло больше жителей, чем уехало из нее.