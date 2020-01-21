Исследование: в Литве растут масштабы контрабанды сигарет

Невзирая на рост экономики и заработной платы, в Литве в прошлом году начали расти масштабы контрабанды сигарет, свидетельствует исследование, проведенное компанией Nielsen. По его данным, каждая пятая выкуренная в прошлом году в Литве сигарета была контрабандной.

"Мы видим новую проявившуюся тенденцию – выросла контрабанда сигарет (...). В последнее время контрабанда вновь начала расти и в конце прошлого года составила 21,3% (всех выкуренных сигарет – BNS)", – заявил старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис на презентации экономического обозрения.

"В Литве есть муниципалитеты, где контрабандная продукция составляет почти половину потребляемых сигарет, конечно, это рядом с белорусской границей. Почти вся контрабандная продукция попадает именно с белорусских табачных фабрик", – добавил он.

По словам экономиста, среди причин роста контрабанды также можно назвать быстро растущие акцизы и недостаточное внимание контролю над контрабандой, кроме того, без руководителя уже длительное время работает Таможенный департамент. Он также обратил внимание на то, что в Эстонии и Латвии в связи с ростом экономики масштабы контрабанды сокращаются.

Исследование показало, что в Латвии контрабандные сигареты в прошлом году составили 16,8%, в Эстонии – 9,9% всех выкуриваемых сигарет.