Нелегкий выбор: президент Литвы, как и соседи, в Израиль не едет

Президент Литвы Гитанас Науседа передумал – он не поедет в Израиль на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения узников Аушвица.

Такое решение глава государства принял в последний момент – еще в понедельник утром сообщалось, что он будет принимать участие в церемонии в Иерусалиме, которая состоится 22-23 января.

DELFI напоминает, что первым о том, что не поедет в Израиль, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он таким образом выразил протест против того, что ему, в отличие от президентов России и Германии не предоставили возможности выступить на этом форуме.

Дуду не включили в список спикеров на форуме, который пройдет 23 января в Мемориале жертв холокоста Яд Вашем.

Глава Польши высказал озабоченность в связи с высказываниями президента РФ Владимира Путина о том, что на Польше лежит часть ответственности за подстрекательство к Второй мировой войне, писал BNS. На мероприятия в Израиль не поедет и президент Эстонии, а Латвию представит премьер-министр.

27 января мероприятие по случаю 75-летия освобождения узников Аушвица пройдут в Польше в музее Аушвиц-Биркенау.

21 января утром появилось сообщение, в котором сказано, что Гитанас Науседа примет участие в мероприятиях в Польше, которые пройдут 27 января. На эти мероприятия приедут главы и представители 120 стран мира.

Особое внимание на этой церемонии уделят людям, которые пережили ад этого концлагеря – их свидетельства и сегодня не позволяют забыть о самой большой трагедии в истории человечества.

"Я еду в символическое место – концлагерь Аушвиц-Биркенау – чтобы оказать дань памяти миллионам евреев, жизни которых унес Холокост во время ВМВ. Низкий поклон и тем двум сотням тысяч евреев, которые были нашими соотечественниками. Мы обязаны отдать дань памяти жертвам Холокоста, добиваться исторической справедливости и всеми силами противостоять любым формам ненависти", – сказал перед визитом глава Литвы.

В мероприятиях памяти Холокоста планирует принять участие спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис с делегацией.

Нацистский Концлагерь Аушвиц-Биркенау на территории Польши был самым большим лагерем смерти. В 1940–1945 гг. там уничтожили больше 1,5 млн. людей разных национальностей. Выживших узников лагеря освободили 27 января 1945 года.