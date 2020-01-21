Водитель был осужден за нетрезвое вождение по показаниям свидетелей

Многие думают, что наказать за пьяное вождение могут только в том случае, если стражи порядка остановят пьяного водителя и проверят его на трезвость. Но бывают и иные ситуации, например, если нетрезвый человек проехал совсем небольшое расстояние, а потом оставил машину и полицейские догнали его, когда он шел пешком. Одно из таких дел рассматривали каунасские суды, которым хватило показаний свидетелей, видевших человека за рулем.

История произошла в Каунасском районе, в деревне Драсейкяй, 24 июня 2019 года.

Семья приехала искупаться в карьере и остановилась у сельмага. Женщина с детьми осталась в машине, а ее муж вошел внутрь. Он увидел там двоих пьяных мужчин, один крупного телосложения был в плавках, второй поменьше ростом был одет. Мужчины выходили из магазина с покупками.

Мужчина купил, что планировал, вышел из магазина, сел в машину и заметил в соседнем автомобиле Audi A4 тех же нетрезвых мужчин.

"Из магазина вышли двое мужчин, один в плавках, второй в майке и плавках, оба казались нетрезвыми. Тот, что был в майке, сел за руль, второй - на пассажирское сидение", – подтвердила супруга свидетеля.

Когда свидетель сел в машину, двигатель Audi уже был заведен, водитель показал поворот и стал выезжать на дорогу. Тогда мужчина велел жене снимать нарушителей на видео, а сам поставил свой автомобиль так, чтобы нетрезвые мужчины на Audi не смогли уехать.

Когда свидетель вышел из машины, находившиеся в Audi немного отъехали назад и стали требовать, чтобы он освободил проезд. Он заметил, что они пьяны, поэтому никуда не поедут.

Осознав, что уехать не получится, водитель и пассажир Audi стали собирать из машины вещи и отправились в путь пешком. В это время свидетель позвонил в полицию.

Один из полицейских в суде рассказал, что поступил вызов, они выехали в Драсейкяй, где их встретил свидетель, который показал, куда ушли подозреваемые. Полицейский упомянул важный факт - свидетель видел, как нетрезвый человек управлял автомобилем и назвал приметы подозреваемого.

Полиция нашла обоих мужчин. В организме водителя Audi было 2,12 промилле. Мужчина сказал, что после того как вышел из машины он не пил.

Каунасский суд опирался не только на показания свидетелей, но и на видео, которое сделала женщина.

Этих доказательств было достаточно, чтобы суд назначил Эвалдасу В. штраф в размере 3500 евро и лишил его прав на три года. Кроме того, суд постановил, что он должен еще выплатить стоимость автомобиля Audi A4, который оценили в 785 евро.

Мужчина обжаловал постановление в Каунасском окружном суде, уверял, что он не управлял автомобилем и просил оправдать его. Однако суд отклонил жалобу, и приговор суда низшей инстанции остался в силе.