ИАПЛ-СХС обвиняет администрацию президента в настраивании общественности против поляков

Партнер правящей коалиции Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) в понедельник заявил, что президентская администрация пытается враждебно настроить общественность в отношении польского нацменьшинства.

Такое заявление партия распространила в продолжение дискуссий по поводу заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что член этой партии, министр транспорта Ярослав Наркевич якобы трудоустроил минимум 20 своих однопартийцев в подотчетных министерству предприятиях.

"Распространенная администрацией президента информация не подтвердилась. Между тем 12 лиц польской национальности, не принадлежащие никакой партии, были трудоустроены не министром, а руководителями подвластных министерству учреждений", – говорится в заявлении партии.

"Факт сбора таких данных может трактоваться как нарушение принципа недискриминации по национальному признаку и попытка советников президента настроить враждебно литовское общество в отношении национальных меньшинств", – отметила партия.

В заявлении партии нет прямых обвинений в адрес самого Науседы, акцентируется, что ответственность ложится на его советников.

В опубликованном в понедельник интервью премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил порталу delfi.lt, что "фон дискуссий" по Наркевичу "становится похожим на дискриминацию по национальному признаку".