Теплую погоду в Литве омрачит сильный ветер

Во вторник днем погоду обусловит южная часть мощного циклона, ожидается сильный западный ветер. Поэтому на большей части Литвы сегодня будут фиксировать сильный ветер - 15-18 м/с, на взморье до 19-20 м/с.

Мрачные дождевые облака принесут небольшие осадки или морось. Утром более интенсивный дождь возможен в Мариямпольском, Каунасском и Утенском округе. Воздух прогреется до 3-7 градусов тепла.

В среду ночью осадки ожидаются во многих районах, более обильные дожди ожидаются в центральных районах и на востоке страны. Западный ветер перейдет в северо-западный, останется порывистым. В Клайпедском, Таурагском, Мариямпольском и Алитусском округах ветер усилится до 15-17 м/с. Будет 0-5 градусов тепла.

В среду днем температура практически не изменится, поскольку северо-западный ветер принесет более прохладную массу воздуха. В первой половине дня будет 1-5 градусов тепла, позже температура начнет понижаться. На смену дождю придет мокрый снег. К вечеру местами может образоваться снежный покров.

В четверг ветер немного успокоится. В начале ночи на севере и на востоке страны пройдет небольшой снег. В остальную часть дня осадки маловероятны. Температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, ночью и утром прогнозируют гололед. Днем возможны прояснения, выглянет солнце, а с ним вернется тепло - 0-5 градусов выше нуля.