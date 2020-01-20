Беларусь намерена импортировать нефть через Литву

Беларусь будет импортировать нефть из Норвегии через Клайпедский порт и "Литовские железные дороги", поскольку затянулась тяжба между Минском и Москвой из-за поставок сырья, об этом 20 января сообщили представители компаний.

"Этот груз из Клайпедского порта перевезут "ЛЖД". Мы следим за ситуацией на рынке и стараемся предложить клиентам конкурентоспособные решения", – сказал BNS представитель "ЛЖД" Мантас Дубаускас.

"Белорусская нефтяная компания" будет импортировать нефть норвежского месторождения Йохан Свердруп, об этом Reuters сообщил белорусский государственный концерн "Белнефтхим".

После того как Москва и Минск не договорились об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января прекратила поставки сырья белорусским нефтеперерабатывающим заводам. Несмотря на это 4 января поставки были отчасти возобновлены.

На белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" по железной дороге доставят 80 000 тонн нефти норвежского месторождения Йохан Свердруп.

По данным терминала Refinitiv Eikon, танкер Breiviken с 80 000 т нефти прибудет в Клайпеду 22 января, сообщает Reuters.

"БНК" приобрела нефть норвежского месторождения Йохан Свердруп у французской компании Total.

Разработка норвежского месторождения Йохан Свердруп была начата осенью 2019 года. Эта нефть своими качествами напоминает нефть Urals, которую Беларуси поставляла Россия.