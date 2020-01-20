В зубровнике появился новый обитатель: вероятно, малыш застреленного зубра

В Пашиляйском зубровнике появился новый обитатель – малыш зубра. Детеныш забрел на хутор в деревне Ицюнай (Паневежский район).

"Мы думаем, что это детеныш застреленной во время охоты самки. Обычно малыши держатся со стадом, рядом с матерью до двухлетнего возраста. Этому зубренку – всего два месяца. Такой малыш не может выжить без мамы, мы решили привезти его в зубровник. Работники балуют его кормом для телят, пока малыш чувствует себя хорошо", – сказано в сообщении Государственного лесничества.

Сейчас в зубровнике 25 зубров – 15 самцов и 10 самок, в их числе – 6 молодых животных. Самки зубра приводят малышей раз в два года. В прошлом году в зубровнике появились на свет 6 малышей. Всего за 50 лет существования зубровника в нем на свет появилось 180 малышей зубра.

Зубры живут до 30 лет. Самым взрослым зубрам в зубровнике 18 лет - это Гирюс и Гедре.

В зубровнике территория разделена на две половины, в каждой живет отдельное стадо зубров. Территория зубровника - почти 50 га.