КС принял жалобу к рассмотрению 16 января, сообщила компания – суд рассмотрит, не противоречит ли Конституции положение Закона об охране важных для обеспечения национальной безопасности объектов о том, что лицо может считаться не соответствующим интересам национальной безопасности только потому, что против него инициировано уголовное преследование, но не принято никакое решение суда.

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"Я понимаю, что это лишь первый шаг, однако он очень важен, чтобы выяснить, какими правилами руководствуются государственные ведомства и Lietuvos gelezinkeliai, переформатируя рынок в соответствии со своим пониманием и интересами", – сказал для пресс-релиза директор Skinest Baltija Валдас Расимас.

Как сообщает предприятие, это первая индивидуальная жалоба не из уголовной сферу, которую принял к рассмотрению КС.

Из конкурсов Lietuvos gelezinkeliai группа Skinest фактически была исключена в 2018 году, когда правительственная комиссия и правительство не разрешили Lietuvos gelezinkeliai подписать договоры с предприятием. Кабмин тогда указал, что у владельца kinest Rail О. Осиновского есть повышающие риск или представляющие угрозу для нацбезопасности связи с ведомствами зарубежных стран или же с их физическими или юридическими лицами.

Группа Skinest обжаловала это в литовских судах, однако в прошлом год они окончательно признали, что действия правительства были законными.

Skinest в декабре прошлого года пожаловалась на Литву Еврокомиссии.