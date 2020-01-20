Полиция расследует смерть малолетнего ребенка в Укмерге

19 января Департамент полиции информировал о том, что в Укмергскую больницу был доставлен ребенок с симптомами слабости и рвоты. Жизнь 8-летнего мальчика спасти не удалось. Об этом происшествии не информировали Национальный центр общественного здоровья, предполагают, что причиной смерти не было инфекционное заболевание.

Представитель Укмергской больницы Мария Шведене сказала DELFI, что сейчас ведется расследование. "Будем ждать выводов экспертов, пока у нас нет никакой новой информации", – сказала она.

Информацию о смерти ребенка врачи передали полиции. "На инфекционное заболевание это не похоже", – сказала Шведене.

"Причин смерти может быть немало, но пока ничего комментировать не хочу. Кроме того, ведется расследование", - заметила врач.

Ребенка в больницу доставили в 14.35 ч. Его состояние было очень тяжелое. По словам Шведене, врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Планировали на реанимобиле везти ребенка в Сантаришкскую клинику, но в 16 ч. ребенок скончался.