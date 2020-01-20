Авулис, продавший Пангонису Klaipėdos kartonаs, высказался о скандале: есть и другая версия

В начале января стало известно, что компания Grigeo Klaipėda, возможно, сливала в Куршский залив неочищенные сточные воды. О скандале высказался и бывший глава Gigeo Klaipėda (тогда Klaipėdos kartonas), владелец контрольного пакета акций предприятия, председатель правления Hanner Арвидас Авулис. По его словам, этот скандал – сведение счетов и, возможно, месть уволенного с поста главы Grigeo Klaipėda генерального директора.

DELFI связался с Авулисом, и он рассказал, что раньше клайпедская компания принадлежала компании Hanner, а в 2010 г. была продана владельцу Grigeo Гинтаутасу Пангонису.

"Мы как-то заработали денег и стали диверсифицировать наши инвестиции, инвестировали не только в недвижимость, но и в другой бизнес", – сказал он, заметив, что инвестиции делали от имени Hanner.

Тогда был приобретен контрольный пакет акций Klaipėdos kartonаs и компании Šiaulių plentas.

"Но потом пришел кризис, и чтобы выжить, мы все продали", – сожалел Авулис и рассказал о продаже Klaipėdos kartonаs Пангонису "дешево", но, по его словам, тогда выхода не было.

"Был кризис. Мы хотели продать компанию в 2009 г., но никто не покупал. У нас были кредиты в банках, был сложный период в жизни, самый сложный. Мы были вынуждены продать", – вспоминал он.

На вопрос, углублялся ли он в работу фабрики, Авулис сказал, что в эти дела не вмешивался.

На вопрос, доводилось ли ему после продажи фабрики Пангонису что-либо слышать о том, что сточные воды сливают в залив, он сказал, что у него есть своя версия.

"Я не верю в то, что сейчас говорят люди, у компании были и есть очистительные сооружения, мне все это кажется мистикой, как можно утверждать, что куда-то сливают стоки? Ведь они идут в очистительные сооружения.

Я не могу оценивать нынешнюю ситуацию, поскольку не знаю, но мне знаком принцип, фабрика старая, у них были очистительные сооружения.

Я думаю, что тут другой момент, о котором никто не пишет и не говорит. Был скандал с увольнением генерального директора Grigeo Klaipėda (Видаса Бержонскиса) и Пангонис обратился в прокуратуру по факту расхищения (имущества) или что-то в этом роде. Я думаю, это война, сведение счетов", – таково мнение Авулиса.

Он сказал, что уверен в том, что это месть Бержонскиса.

"На 99,9% уверен. Это мое мнение", – подчеркнул он, заметив, что не верит в то, что по ночам открывали заглушки и в залив сливали стоки.

"Это нереальные истории", – сказал он.

"У Пангониса был конфликт с руководством Grigeo Klaipėdа, а через несколько месяцев узнаем, что кто-то по ночам открывает заглушки и сливает неочищенные стоки в залив. Кто пойдет это делать ночью? Во-первых, кто даст такое распоряжение, во-вторых, как ты заставишь человека это делать ночью?", – рассуждал предприниматель.

Он сказал, что понимает, что такое указания работникам.

"Мы просим людей работать в субботу, если отстаем от графика, знаете, что нам отвечают: "Иди сам и работай". И здесь такое могут говорить люди (что заглушки поднимали ночью), которые никогда не работали на производстве, на стройке. Кто пойдет ночью открывать заглушку? Я думаю, это глупости", – сказал Авулис.

Об этом скандале говорили и в передаче DELFI 11.

Вице-президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс не исключал, что тут может быть связь с прежним гендиректором компании.

"Насколько мне известно, компания Grigeo купила эту фабрику. До этого у фабрики было четверо хозяев, до Пангониса.

Я очень сомневаюсь, что безо всяких разрешений можно проложить 12–14 км труб в обход очистных сооружений. Или это осталось с давних пор, я склонен этому верить, или там ныли сделаны какие-то изменения. Кто это сделал? Бывшие владельцы с момента приватизации, или при Пангонисе, это сложно сказать, но это экономит не очень большие деньги, если взглянуть на оборот и прибыль компании, мне трудно в это поверить.

<…> 1–1,5% от оборота - столько составляет сэкономленная сумма, может ли это быть целью? Я сомневаюсь. И при таком риске: каждый считает, учитывает риск (...). Может, подчиненные что-то знали, тут много нюансов.

Мы также видим, что несколько месяцев назад был уволен глава компании, который, возможно, заключал какие-то сделки, невыгодные для компании, акционеры начали расследование", – сказал Янулявичюс.

DELFI пытался найти контакты Бержонскиса, но удалось связаться только с его адвокатом Нериюсом Стукасом и близкими. Близкие сказали DELFI, что пока Бержонскис "ничего комментировать не хочет".

На прошлой неделе прокуратура сообщила о 4 подозреваемых в этом деле, в их числе фигурирует и фамилия Бержонскиса, который управлял фабрикой с июня 2013 до мая 2019 года.