Семья из Пакруоиса очень любит пиво - для своих нужд приготовила 570 л

15 января вечером в деревне Пакруоис полицейские встретили мужчину, который нес бутылку в кармане пиджака. На вопрос, что в бутылке, он ответил - домашнее пиво. Он сказал, что 1,5 л пива купил у живущей неподалеку 77-летней женщины.

Полиция решила проверить информацию. Хозяйка уверяла, что пивом не торгует. Только после того, как ей сказали, что только что мужчина вынес с ее двора 1,5 л она заявила, что дала ему пиво бесплатно, а почему он оставил два евро - не знает. Она уверяла, что дома есть только 1,5 л пива - на день рождения мужа.

Женщину попросили открыть уличную кухню. Там полицейские нашли целый склад бочек с домашним пивом. В общей сложности около 570 л.

Женщина сказала, что пиво приготовил ее 44-летний сын, который готовит его на семейные праздники, пиво использует для собственных нужд. На этот раз, пиво намеревались пить на день рождения мужа женщины. Видно, праздник должен был быть грандиозный - заготовили 570 л пива.

Составлен протокол об административном правонарушении. Грозит штраф в размере 150-300 евро, пиво конфискуют.

На следующий день в Пакруоисе полиция нашла в доме 51-летней женщины на ул. Л.Гирос 110 л домашнего пива. Начато расследование.