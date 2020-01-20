Если у вас дома нет этого прибора - вы рискуете своей жизнью

Пожары в домах все еще остаются серьезной проблемой в Литве. Чтобы снизить ущерб, наносимый во время пожара, жителей призывают установить в домах детекторы дыма. Однако далеко не все люди верят, что эти приборы способны спасти их имущество. Могут ли детекторы дыма помочь в случае пожара, и что грозит жителям, не установившим эти приборы?

С мая 2018 года в Литве в силу вступил закон, согласно которому, в жилых помещениях - домах и квартирах, на дачах, должны быть установлены автономные детекторы дыма. Журналист DELFI говорил с жителями и выяснил, что они все еще не верят в функциональность этих приборов. Вильнюсец Витаутас установил дома детектор, но он не думает, что в случае большого пожара детектор чем-то поможет.

"Может, и отреагирует, но ущерба избежать не получится. Однако все же важно, когда начнут тушить пожар", – считает вильнюсец.

Юрате из Вильнюса сказала, что ей пока не довелось сталкиваться с функциональностью детекторов, поэтому она не знает, чем они могут помочь в случае пожара.

А вот вильнюсец Римгаудас уверен в функциональности этого прибора. "Я установил детектор дома сам. Я думаю, что он не просто так нужен, он должен помочь", – сказал мужчина.

Департамент пожарной безопасности и спасения отмечает, что в 2019 году в Литве произошло 11 509 пожаров. За год их количество уменьшилось на 2,9%. В прошлом году во время пожаров погибли 70 человек (в 2018 г. – 86), а 164 (174) получили ожоги. Это наименьшее количество погибших во время пожаров за 37 лет.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Ауримас Гуджяускас сказал, что с того момента, как вступило в силу требование об установке детекторов дыма в домах, количество смертей сократилось на 30%.

"Все чаще слышим о том, что сигнал детектора дыма предупреждает жителей о несчастье. Конечно, чаще всего это бывают случаи, когда подгорает еда или дымиться печь, но есть немало случаев, когда детекторы спасали людям жизнь", – сказал он.

Специалист заметил, что задача детектора - своевременно информировать жителей о пожаре.

"Общее правило таково: чем раньше обнаруживают пожар, тем меньше ущерба он наносит, а главное у человека, услышавшего сигнал, есть время выбежать из дома или спасти близких. К сожалению, практически во всех случаях, когда во время пожара гибнут люди, выясняется, что в их домах детектора дыма не было", – заметил Гуджяускас.

Как действует автономный детектор дыма? Он фиксирует появление дыма в помещении. Когда начинается пожар, горячий дым поднимается к потолку, детектор, уловив дым, активируется, включается сигнал.

"От самого пожара детектор не защищает, но он помогает вовремя его идентифицировать. Если жители вовремя узнали о пожаре, иногда они могут и сами его ликвидировать", – прибавил специалист.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, сейчас детекторы установили около 57% домашних хозяйств в Литве. До вступления закона в силу детекторы были только в 16% домов.

Департамент пожарной безопасности и спасения два года подряд проводит превентивную акцию "Давайте жить в безопасности", во время которой специалисты ходят по домам и напоминают жителям о правилах безопасности. В ходе акции также собирают статистические данные о детекторах. Каждый год специалисты посещают 100 000 сомов и квартир во всей Литве.

Специалисты напоминают, что такой детектор должен стоять на каждом этаже в доме. Это минимальное требование, лучше всего, если он есть в каждом помещении - в спальне, в коридоре или в общем помещении перед спальней.

На кухне, где образуется пар, детекторы устанавливать не рекомендуется.

Гуджяускас сказал, что купить и установить детекторы жители могут сами.

По его словам, за нарушение требования об установке детектора дыма грозит штраф в размере 10-70 евро. Однако во время превентивных акций пожарные не штрафуют жителей, поскольку цель акции - не наказание, а воспитание сознательности.