Жители Вильнюса обнаружили в сточных водах измельченный пластик

19 января в Вильнюсе была запечатлена не слишком приятная картина: из трубы компании Vilniaus vandenys в Нерис текла темная вода, а в ней – различный измельченный мусор. Такое видео в фейсбук выложила общественная организация "Дневник лосося" (Lašišos dienoraštis).

"Говорят, что если долго плыть к щедрой трубе, то увидишь в стекающей в Нерис воде и презервативы и прокладки", – иронизирует автор видео.

На запись отреагировал мэр города Ремигиюс Шимашюс. "Марюс Швайкаускас, пожалуйста, прокомментируйте", – обратился он к главе Vilniaus vandenys.

Тот оставил большой комментарий.

"Что там, визуально определить сложно. Видно, что частички легкие, они держатся на воде. В процессе работы очистительных сооружений сбоев не было. В пятницу инспекторы охраны окружающей среды взяли образцы для исследования. Пока больше ничего сказать не могу. Когда получим результаты, будем искать, откуда эти частицы попали, раньше их не было.

Опять-таки, особое внимание будем уделять производственным территориям и их сточным водам. В приемнике все стоки проходят через металлическую сетку, которая задерживает крупные отходы. В очистителях образуется ил, механически очищенные стоки идут в сооружения биологической очистки, во вторичные камеры, где также отделяется осадок и, наконец, очищенная на 99% вода стекает в реку. Качество этой воды проверяет и контролирует лаборатория.

Конечно, несмотря на то, что оборудование для очистки стоков от ила действует современное, некоторому оборудованию уже больше 30 лет. 1 октября 2019 года мы объявили конкурс на реконструкцию оборудования. Летом надеемся начать работы", – сообщил Швайкаускас.

Он заметил, что ищут технические решения для сбора таких частиц, которые держатся на поверхности воды (устройства для сбора, фильтры, сетка и т.д.), и параллельно ищут, кто мог слить/выбросить такие отходы.

"Однозначно - это нарушение", – сказал глава Vilniaus vandenys.