Кое в чем Вильнюс обошел немецкие города: Шимашюс говорит о движении дронов

По словам "капитана" Кремниевой долины предпринимателя Стива Хоффмана, через 5 лет в крупных городах мы увидим кардинальные перемены – автомобили на автономном управлении, разумную систему вывоза мусора и технологии, обеспечивающие безопасность горожан и гостей городов. Некоторые перемены наблюдаются уже сейчас, например, в Вильнюсе. По словам мэра столицы Ремигиюса Шимашюса, Вильнюс кое в чем опережает даже немецкие города, а в будущем станет еще интереснее – товары нам будут доставлять дроны.

Хоффман в Риге рассказывал об искусственном интеллекте, который преобразит мир. О том, что многие услуги переместятся в воздушное пространство, и налоги люди будут платить нажатием одной кнопки.

Единственное, по его словам, что мешает городам стать разумными - это денег. Он заметил, что люди не хотят тратить на это деньги.

В контексте разумного города очень неплохо показал себя Вильнюс. Мэр города Ремигиюс Шимашюс сказал, что в сравнении с немецкими городами, Вильнюс прогрессивнее смотрится в области перевода услуг в электронную сферу. В этом Вильнюс состязается с Дубаем.

На вопрос, в чем разумность Вильнюса, Шимашюс сказал, что все нынешние работы мэрии направлены на то, чтобы горожане получали услуги, которые им потребуются, даже без отдельного обращения.

"Иными словами, мы переходим от цифрового города к разумному (smart city), а там к еще более высокому уровню – senseable city.

Вне всякого сомнения мы выделяемся и нашей политикой открытых данных. Вильнюс – один из первых городов в Европе открыл свои данные. Открыв их для жителей и бизнеса, муниципалитет обеспечил развитие мобильных услуг и мобильной культуры – от аренды автомобилей Citybee и электромобилей Spark до системы городских автомобилей CycloCity и электросамокатов Citybee и Bolt", – сказал мэр.

По его словам, город тесно сотрудничает с бизнесом, который предоставляет мобильные услуги, предоставляя ему разные льготы и учитывая изменения на рынке. А это, по словам Шимашюса, позволило Вильнюсу стать лидером в Европе по каршерингу на одного жителя.

"Также в контексте Европы ценят и то, что вильнюсцам кажется само собой разумеющимся, например, электронная регистрация детей в детские сады", – заметил Шимашюс.

В октябре в Берлине на выставке Smart Country Convention Шимашюс представил немецкой аудитории Вильнюс как разумный город. В этом сообщении он упомянул и о движении дронов в Вильнюсе.

Немцам даже представили иллюстрации дорог для дронов, однако мэр эту тему развивает неохотно. "Вильнюс и дроны - это будущее, технологии все быстрее становятся неотъемлемой частью нашей деятельности. Важно отметить, что без подготовки справиться с этим будет нелегко, поэтому Вильнюс говорит о втором этаже, об инфраструктуре дорог для дронов, охватывающей много ведомств (это безопасность, контроль за воздушным пространством, порядок движения). Надо оценить немало аспектов: базовую систему, маршруты, учитывать юридический регламент.

После подготовки общей концепции плана второго этажа, можно подумать об основных услугах для жителей. От социальных, услуг здравоохранения, до бытовых – от доставки медикаментов, поиска стариков или детей, проверки уборки улиц, выявления нелегальных построек, сопровождения детей или добровольного сопровождения в темное время суток", – ответил он на вопрос, для чего в Вильнюсе нужно движение дронов.