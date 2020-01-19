С января повышенные пенсии в Литве получили не все

Фонд социальной защиты и труда ("Содра") начал выплачивать увеличенные пенсии по старости, инвалидности, вдовьи и сиротские пенсии. В среднем пенсии увеличились больше чем на 9%. Жители, которые получают досрочные пенсии, пособия, получат увеличенные выплаты только в феврале, поскольку им платят их за прошедший месяц, а не за текущий.

Например, получатели досрочных пенсий в январе получат такие же пенсии, как в декабре, а выплаты за январь получат в феврале. Пенсионное пособие в этом году увеличено с 132 до 140 евро.

Пенсионное пособие и пенсионные пособия по инвалидности также платят за прошлый месяц. Это значит, что в январе эти люди получат пенсионное пособие в размере 132 евро за декабрь, а в феврале - 140 евро за февраль.

Важно, что с этого года пенсионное пособие для тех, у кого нет необходимого стажа потому, что они не меньше 15 лет дома ухаживали за инвалидами или вырастили не меньше 5 детей будут составлять 1,5 пенсионного пособия. Претенденты на такое пособие должны представить "Содре" соответствующие документы, тогда с февраля им будут платить пенсионное пособие в размере 210 евро.

Надбавки для получателей небольших пенсий также пересчитают и они изменятся с февраля, вместе с индексированными пособиями по инвалидности.

Пенсии жителей Литвы, у которых есть необходимый стаж, до 2019 года не должны были быть меньше 238,45 евро, а с этого года они могут быть не меньше 257 евро. Если после индексации пенсия будет меньше, таким людям будут платить надбавки.

Напомним, что пенсии тех людей, которые в прошлом году работали, пересчитают до июля 2020 года, а за время с января до назначения новой пенсии, выплатят надбавку. Подавать заявку на пересчет – не надо. Рост пенсии зависит от зарплаты пенсионера и взносов в "Содру".