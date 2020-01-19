Страшная находка в Каунасском районе: обнаружили тела супругов

Департамент полиции информирует, что в Каунасском районе обнаружены тела супругов.

19 января, в 1.21 ч. в Каунасском районе, в Бирулишкес, в доме, обнаружено тело женщины (1957 г.р.) со следами насилия.

В том же доме обнаружено и тело мужчины (1958 г.р.).

Обстоятельства происшествия выясняются.