Грядущей ночью на озере Бальсис пройдет ночное купание

В ночь на 19 января на озере Бальсис (Зеленые озера) соберется группа людей, которые будут купаться в озере. Считается, что в эту ночь вода приобретает уникальные свойства. Не зря в это время православные христиане отмечают Крещение Господне, пишет madeinvilnius.lt.

"19 января на несколько часов вся вода на Земле приобретает уникальные свойства. Считается, что такая вода может исцелить даже от самых тяжелых болезней. Под воздействием энергетических потоков во Вселенной вода приобретает уникальные свойства трижды в год: ночью на 19 января, на 15 февраля и на 24 июня", – сказано в сообщении.

Сегодняшнее купание открывает 30-дневный цикл - погружение в холодную воду каждый день в течение 30 дней.

В ночь с 18 на 19 января купание на озере Бальсис пройдет дважды - в 23:59 и в 00:30 ч. Согласно легенде, вода будет святой до 02:00 ч.