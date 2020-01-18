Работодатели в Литве хвалят работников-иммигрантов: они трудолюбивы и мотивированы

Говорят, что свято место пусто не бывает. Компании, которые сталкиваются с нехваткой рабочих, уже в течение некоторого времени ищут работников в третьих странах. В 2019 году только в Паневежисе и в Паневежском районе количество иммигрантов выросло в два раза пос равнению с данными за 2018 год, пишет издание Sekundė.

Работодатели рады, что приезжие более трудолюбивы, чем местные работники, кроме того, лучше мотивированы. Но это лишь одна сторона медали. Есть и другая, опасаются, что в результате остановится рост зарплат в Литве.

По данным Службы занятости, 1 января 2020 года в Литве было 150 000 безработных, а это 8,7% жителей трудоспособного возраста. Однако бизнес давно говорит, что большая часть этих безработных - не хотят работать, поэтому остается много незаполненных рабочих мест. Предприниматели видят такой выход – работники из третьих стран. С каждым годом их количество растет. В январе-ноябре 2019 года Служба занятости выдала разрешение на работу в Литве 8400 иностранцам – это в 1,7 раза больше, чем в прошлом году.

Не исключение и Паневежис, где в 2018 году было выдано 64 разрешений, а в 2019 году - 110. Доминируют такие профессии, как строитель широкого профиля, автослесари, повара, штукатуры, монтировщики металлических конструкций, операторы очистительного оборудования, операторы станков. В основном это работники из Украины (60% от общего количества), Беларуси и Китая.

Администратор компании Laikta Генуте Балтонене сказала, что у них сейчас работают 8 украинцев. По словам женщины, найти строителей сейчас проблема, особенно таких, которые хорошо работают и не пьют.

Балтонене уверяет, что украинцы получают такие же зарплаты, как и литовские рабочие.

Гендиректор "Паневежского строительного треста" Далюс Гесявичюс сказал, что в Литве работников не хватает, поэтому и нанимают иностранцев. Часто это бывают субподрядчики. "Конечно, и иностранцы всякие бывают, но те, что приезжают работать в Литву работать и зарабатывать работают лучше, чем литовцы", – сказал Гесявичюс.

В Паневежисе также работают и повара из других стран. Вскоре в самом центре города откроется китайский ресторан, в котором будут работать 4 повара из Китая. Директор компании Filaja, которой принадлежит ресторан, Нейлита Стрельчюнайте сказала, что в ресторане будут только китайские блюда, поэтому и искали китайцев, чтобы они представили также свою культуру и обычаи.

"Можно и литовских поваров научить готовить китайские блюда, но традициям, особенностям приготовления научить сложно. Ведь сложно научить иностранцев варить цеппелины так, как делали наши бабушки, тоже было бы непросто", – сказала Стрельчюнайте.

По ее словам, найти поваров было несложно. В Китае зарплаты небольшие, поэтому предложенные в Паневежисе их привлекли.

"В Литве люди часто отказываются от работы, потому что до нее далеко ехать. Уже то, что эти люди приехали из Китая в Литву и преодолели все трудности с оформлением документов, показывает, что они мотивированы и трудолюбивы", – подчеркнула Стрельчюнайте.

Рост числа иммигрантов вызывает беспокойство не только у работающих жителей. По словам профессора Вильнюсского университета, экономиста Линаса Чеканавичюса, большая часть иностранцев, особенно неквалифицированных, приезжают за деньгами. Рост потока иммигрантов выгоден для работодателей, но есть риск, что иммигранты, соглашающиеся работать за более низкую плату, демпингуют зарплаты.

"Возможно, это позволяет сделать производимые товары дешевле или увеличить прибыль. Я не думаю, что это хорошее явление в долгосрочном периоде, поскольку работники из других стран сбивают зарплаты. Чем ниже плата за труд, тем меньше мотивировок внедрять технологии", – считает Чеканавичюс.

Ученый ВУ Агне Лаужадите-Тутлене сказала, что импорт рабочей силы из третьих стран создает возможность развития бизнеса и повышения масштабов производства. В 2020–2030 гг. в Литве прогнозируют сильный спад количества работников, поэтому для стабилизации положения рынку нужны более 200 000 иммигрантов.

"Поскольку большая часть - это иммигранты из Украины и Беларуси, а также из других стран, где относительно низкие зарплаты, основной риск - это демпинг зарплат на местном рынке", – считает Лаужадите-Тутлене.