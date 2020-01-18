Женщина заказала продукты из электронного магазина, получив их, пришла в ужас

"Я не из тех, кто после получения каждой услуги выясняет отношения с поставщиками и долго ищет правды – мне жалко нервов и времени, но полученный вчера заказ из магазина Barbora меня не на шутку разозлила", – писала в социальной сети Facebook Ауксе. Она сказала, что как только получила товары, заметила, что срок годности некоторых истекает на следующий день.

Ауксе сказала, что не первый раз заказывает продукты из Barbora, были неприятные моменты и прежде, но она не зацикливалась на этом.

"Были некачественные фрукты и овощи, подсохший салат, но из-за "нескольких подгнивших помидоров" не хотелось выяснять отношения, я снова заказывала товары, это удобно, а я сейчас дома воспитываю младенца", – сказала она, заметив, что последнее происшествие заставило ее не молчать.

По словам Ауксе, она заказала 1,5 кг кролика, которого намеревалась готовить детям в течение нескольких дней.

"Я заметила, что срок годности кролика истекает завтра. Я позвонила по указанному на сайте номеру, выслала фотографию этикетки и попросила забрать этот товар и вернуть мне деньги.

Мне сказали, что я должна была вернуть кролика курьеру, который привез заказ, тогда мне вернули бы деньги, а сейчас поздно... они все понимают, но ничего не могут сделать, поскольку мясо еще можно есть", – поразилась Ауксе.

По ее словам, ей предложили скидку в размере 2 евро на следующий заказ. "Конечно, я не согласилась, поскольку этот полутухлый кролик стоил 14 евро",– сказала она.

"Когда на мой отказ никакой реакции не последовало, я побежала на пробежку и смотрю, в подъезде тот же курьер привез заказ соседке. Я говорю: "О, так я могу вам вернуть этого кролика".

При нем я позвонила по номеру Barbora, но мне сказали, что сейчас, когда уже прошло несколько часов, курьер не может взять кролика, поскольку не сможет отметить это в системе и т.д. Ну, короче, меня красиво попросили не отнимать у других время и идти есть кролика, пока он не испортился. Это насмешка", – считает Ауксе.

DELFI связался с представителем Barbora Пауле Мейдуте.

На вопрос о такой практике, когда привозят продукты, срок годности которых истекает, нормально ли это, она ответила, что продукты берут с прилавка магазинов, а работники Barbora всегда стараются выбрать товар с более продолжительным сроком годности.

"Клиент всегда может во время принятия заказа проверить срок годности и все, что не понравится, вернуть курьеру.

Позже вернуть такие товары, срок годности которых истекает, уже нельзя по закону (Гражданский кодекс ЛР и постановление правительства Nr. 697 от 11 июня 2001 г.), – сказала Мейдуте.