Два консерватора предлагают объявить 13 января выходным днем

Члены парламентской фракции партии Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) Лауринас Кащюнас и Дайнюс Крейвис предлагают объявить 13 января, День защитников свободы, выходным днем.

"Нам следует ценить значение 13 января, Дня защитников свободы для истории нашей государственности. 13 января позволяет всем поколениям понять, что свобода для нашего государства и народа – больше, чем данность или подарок. Наша свобода завоевана единством нашего народа и кровью павших от российского оружия героев", – сказал для пресс-релиза Кащюнас.

По словам Крейвиса, важно беречь историческую память, потому что пока история будет жива в наших сердцах, наше государство будет оставаться свободным и независимым.

Сейчас 13 января является памятным днем, в который отдается дань памяти погибшим во время действий советских военных подразделений 13 января 1991 года в Вильнюсе. Советские военные попытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

В документе, сопровождающем законопроект, отмечается, что сейчас в странах Евросоюза средний показатель количества праздничных дней составляет около 12, а в Литве 15 праздничных дней.

Поскольку увеличение общего числа праздничных дней может повлечь негативные экономические последствия, предлагается вычеркнуть из числа праздничных дней Международный день труда – 1 мая.

По словам разработчиков законопроекта, следует исходить из того, что в Литве традиции празднования 1 мая не сформировались.