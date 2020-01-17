Глава МИД: нагнетание обстановки из-за БелАЭС может повредить инвестициям в Литве

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в пятницу заявил, что нагнетание обстановки в связи с Белорусской АЭС (БелАЭС) может повредить зарубежным инвестициям в Литве.

По словам министра, Литве не удалось остановить строительство БелАЭС и теперь стране нужно прилагать все усилия, направленные на повышение безопасности станции еще до ввода ее в эксплуатацию.

"Всю эту работу нужно делать последовательно, профессионально, целенаправленно, не нагнетать страсти, не раскачивать эту лодку и не поднимать панику было бы желательно", – сказал журналистам в Тракайском районе глава дипломатического ведомства Литвы.

"Было бы очень неправильно, если бы мы создали о своей стране такое впечатление как о какой-то зоне нестабильности, это в конце концов может повредить и инвестициям", – добавил он.

Л. Линкявичюс призывал литовских политиков и общественных деятелей "делать все возможное".

"В 2008 году была подготовлена площадка (под строительство станции), в 2009 году началось строительство, у нас 2020 год – стоит первый реактор. Так что давайте делать все максимально возможное, работая с партнерами по регионам, с международными организациями, с Еврокомиссией, особенно с самой Беларусью", – сказал министр ИД.

Комментарии Л. Линкявичюса отражают появившиеся в последнее время изменения в риторике относительно БелАЭС, которая вскоре будет введена в эксплуатацию. Раньше подчеркивалось, что она не может быть построена, теперь же больше говорят о ее безопасности.

Литва с начала 2016 года также стремится убедить страны-члены Евросоюза (ЕС) присоединиться к эмбарго на электроэнергию с БелАЭС, однако другие страны Балтии на такие шаги не пошли. Эксперты признают, что электроэнергия с БелАЭС теоретически может попадать на общий рынок через Россию и Латвию.

Власти Беларуси утверждают, что станция может быть введена в эксплуатацию в первом квартале этого года. Они отклоняют претензии Литвы относительно недостаточных стандартов безопасности.