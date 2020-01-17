Подозреваемые в деле Grigeo Klaipėda - бывший директор и двое работников

Прокуратура расширяет расследование, связанное со сливом неочищенных стоков в Куршский залив компанией Grigeo Klapėda. Под подозрением оказались трое работников и сама компания.

По данным прокуратуры подозреваемые должны будут возместить нанесенный природе ущерб.

Инспекторов по охране природы среди подозреваемых нет.

По данным прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что трубу инспекторам найти было нелегко. Кроме того, выяснить ход преступления могли только люди, ознакомленные со спецификой этих действий или располагающие специализированными знаниями. 7 января прокуратура сообщила о подозрениях в отношении АО Grigeo. Сначала компания отмалчивалась, потом отрицала эти обвинения. Спустя несколько дней главный акционер Гинтаутас Пангонис признал это преступление, но заявил, что он лично за него ответственность не несет.

Главный прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Даля Поцене сказала, что на этой неделе провели немало работы.

"Мы открыли ящик Пандоры. Все болезни можно вылечить, если вовремя поставить диагноз. Думаю, что расследование преступления послужит превенцией для тех, кто еще не привел свое дело в порядок или намерен открыть бизнес", – сказала прокурор.

"Компания, делая вид, что сливает очищенные стоки, подделывала документы. Кроме компании, есть еще трое подозреваемых. Мы считаем, что на следующей неделе подозреваемых станет больше", – сказала прокурор Гина Скерсинските.

Поцене заметила, что проблема и в том, что у инспекторов не было юридических полномочий провести необъявленную проверку. О плановой проверке инспекторы сообщают за 10 дней. О внеплановой проверке тоже надо сообщать, только срок короче.

Прокуратура заметила, что один из подозреваемых на данный момент в компании не работает. Это бывший директор АО Grigeo Klapėda. Фамилии подозреваемых прокуратура пока не называет.

Один из подозреваемых - работник, который открывал заглушку. Других операторов пока опросили как специальных свидетелей.

Всем подозреваемым назначили меру пресечения в виде письменной подписки о невыезде. За подделку документов грозит лишение свободы на срок до 6 лет. За загрязнение природы полагается примерно такое же наказание. Кроме того, компании грозит штраф в размере около 5 млн. евро.

DELFI напоминает, что следователи не могут точно сказать, сколько времени длилось загрязнение природы,. По мнению следователей, оборудование намеренно установили так, чтобы часть стоков в обход очистных сооружений попадала в трубы Klaipėdos vandenys, около Думпяй, и стекала в залив.

АО Grigeo Klaipėda уверяет, что это аварийная труба и никто не знал, что по ней стекают стоки. Однако прокуроры отмечают, что это игра слов, поскольку так называемая "аварийная" труба на самом деле нелегальная, ее нет в документах.