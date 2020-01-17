В прошлом году пассажиропоток airBaltic в Литве вырос на 18%

Латвийская авиакомпания airBaltic в 2019 году обслужила в Литве 520 тыс. пассажиров - на 18% больше, чем в 2018 году.

По словам директора airBaltic Мартина Гаусса, весной авиакомпания предложит пять новых направлений из Литвы.

"Представляя новые прямые направления из Вильнюса весной этого года, мы демонстрируем свои обязательства перед литовским рынком", – отметил в пресс-релизе М. Гаусс.

В марте airBaltic предложит новые рейсы из Вильнюса в германский Гамбург, швейцарский Цюрих, шведский Гётеборг и хорватские Дубровник и Риеку.

Авиакомпания также предлагает прямые рейсы из Вильнюса в Амстердам, Берлин, Мюнхен, Париж и Таллин.

В прошлом году airBaltic в целом обслужила 5 млн пассажиров, что на 2% больше, чем в позапрошлом. Это рекордный пассажиропоток за всю историю деятельности компании, сообщила airBaltic.

В целом airBaltic предлагает рейсы по более чем 70 направлениям.