По словам директора airBaltic Мартина Гаусса, весной авиакомпания предложит пять новых направлений из Литвы.
"Представляя новые прямые направления из Вильнюса весной этого года, мы демонстрируем свои обязательства перед литовским рынком", – отметил в пресс-релизе М. Гаусс.
В марте airBaltic предложит новые рейсы из Вильнюса в германский Гамбург, швейцарский Цюрих, шведский Гётеборг и хорватские Дубровник и Риеку.
Авиакомпания также предлагает прямые рейсы из Вильнюса в Амстердам, Берлин, Мюнхен, Париж и Таллин.
В прошлом году airBaltic в целом обслужила 5 млн пассажиров, что на 2% больше, чем в позапрошлом. Это рекордный пассажиропоток за всю историю деятельности компании, сообщила airBaltic.
В целом airBaltic предлагает рейсы по более чем 70 направлениям.